Casa Canoa valoriza a cultura tradicional de Paraty através da hospedagem

A Casa Canoa, localizada em Paraty, no Rio de Janeiro, busca oferecer uma experiência diferenciada para seus hóspedes. Conforto e simplicidade se aliam à valorização da cultura local, especialmente das populações tradicionais, desde a decoração até as atividades indicadas aos hóspedes. A hospedagem é uma iniciativa da Canoa, loja de arte indígena de Paraty, que tem como missão fortalecer os povos indígenas através de sua arte.

Reconhecida pela união entre história e belezas naturais, a cidade de Paraty é Patrimônio Mundial da Unesco. A titulação está também ligada à presença das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas e caiçaras no território e seu modo próprio de interação com o meio ambiente. Portanto, a iniciativa da hospedagem vem na direção de incentivar um turismo mais sustentável, inclusivo e participativo na cidade, com mais responsabilidade social e respeito à cultura local.

Hospedagem Casa Canoa em Paraty (Fotos: Rafael Mollica e Gabi Portillo)

Visitas à aldeia Itaxi, do povo Guarani, em Paraty Mirim e à aldeia Pataxó do Iriri; experiência gastronômica no restaurante comunitário do Quilombo do Campinho; um dia de praia nos quiosques da Tânia e da Cida em São Gonçalo com direito à conhecer a história de luta caiçara por seu território; turismo comunitário nas comunidades caiçaras do Mamanguá, com passeio de barco pela Baía de Paraty e almoço tradicional no restaurante da Graça, no Mamanguá, são algumas das experiências indicadas, através de parcerias com as comunidades e moradores locais.

Inaugurada em 2021, a Casa Canoa é construída em uma casa familiar, na Praia do Pontal, a poucos minutos a pé do Centro Histórico. Os quartos, com vista e brisa do mar, são decorados por peças feitas por povos indígenas ou outras comunidades tradicionais. Através de seu espaço, os hóspedes podem conhecer a beleza das artes dos povos originários e também se sensibilizar para a presença das comunidades tradicionais locais.

