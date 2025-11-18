Ariana Grande diz que 'Wicked' mudou sua carreira para sempre

Ariana Grande, 32, perdeu a pré-estreia mundial de "Wicked: Parte 2" em São Paulo, mas está animada para falar do filme, que chega aos cinemas oficialmente nesta quinta-feira (20/11). De volta ao papel da bruxa "boa" Glinda, ela ganha ainda mais espaço na continuação do filme de 2024.

"Glinda se equilibra silenciosamente entre a leveza e a escuridão o tempo todo e, definitivamente, isso vem muito mais à tona no segundo filme", diz a atriz, para quem isso ficava muito mais camuflado antes. "O que mais gostei foi de fazer esse trabalho de sombras que vão cobrindo a personagem como resposta a todas essas diferentes decepções pelas quais ela passa agora."

A atriz diz que foi um privilégio fazer esse mergulho mais profundo na alma da personagem. "Eu diria que, no primeiro filme, Glinda está sob um feitiço, de precisar dessa validação externa", compara. "No segundo filme, isso ainda existe, mas foi meio que distorcido e não está sendo usado para o bem. A cada passo do caminho, você vê essa bolha de privilégio sendo lentamente estourada. Ela está sendo convidada a olhar para fora de si mesma."

A bolha à qual a ela se refere no sentido figurado, às vezes, aparece para o público de forma mais literal -na forma da bolha na qual a personagem se transporta de um lugar para o outro. Mas é no passado de Glinda, que aparece em forma de flashbacks, que está a chave para um entendimento maior da personagem.

"Sou muito grata a Jon [M. Chu, diretor do filme] por adicionar isso, porque acho que ela merece esse contexto", diz a atriz. "Passei muito tempo pensando sobre infância da Glinda, sobre as crenças que foram projetadas nela e às quais ela se agarrou por toda sua vida, isso de certa forma a impulsionou a criar essa fachada, essa bolha de privilégio ao seu redor."

Ela ainda compara essa vivência prévia de Glinda à da amiga Elphaba, vivida por Cynthia Erivo. "É um trauma de infância semelhante ao que Elphaba tem", diz. "É interessante porque, quando você realmente pensa sobre isso, ambas foram feitas para acreditar que não eram suficientes. Isso talvez seja parte do que elas reconhecem uma na outra quando se encontram pela primeira vez. Não é aversão, é: 'Espera aí, estou, de um jeito estranho, me vendo no espelho?'."

Ariana destaca ainda um momento especial no filme, no qual interpreta "The Girl in the Bubble", criada por Stephen Schwartz (responsável pelas canções do musical no qual o longa se inspira) especialmente para o filme. "Foi intimidante, gratificante, emocionante e aterrorizante, tudo ao mesmo tempo", afirma ela, que destaca ainda a força que o momento dá à narrativa da personagem.

"É o momento em que o público pode vê-la criando coragem para chegar à decisão de fazer as coisas certas", avalia. "Ela sabe que tem um longo caminho pela frente, mas espiar o antes e o depois dessa decisão - que não aparece no espetáculo da Broadway - é uma dádiva. Estou muito grata por ter sido o veículo para isso."

A música pode levar Ariana ao palco do Oscar no ano que vem, assim como a atriz pode receber sua segunda indicação como coadjuvante - no momento, experts em premiações apontam que ela tem grandes chances de vender. Seja como for, a personagem já transformou a vida da ex-estrela mirim da Nickelodeon, que depois virou diva pop, para sempre.

"Este projeto realmente curou minha relação com a criação em geral", diz ela. "Não quero me emocionar, mas, sim, meio que me reconectou de dentro para fora. Espero que isso não pareça loucura, talvez esteja apenas na minha cabeça, mas acho que por muito tempo minha celebridade talvez fosse maior do que o trabalho que eu estava fazendo, que a minha dedicação ao ofício. Sentir-me vista de uma maneira que eu não sentia há muito tempo, pelo meu trabalho, tem sido muito terapêutico. Uma faísca reacendeu de alguma maneira."

Tanto é que ela já está de olho no futuro. Ariana terminou de filmar "Focker In-Law", uma continuação de "Entrando Numa Fria" (2000) prevista para chegar aos cinemas em 2026 e não quer mais deixar seu lado atriz de lado. "É um ofício do qual senti falta", afirma. "Estou agradecida por esses projetos e pela oportunidade de poder mergulhar nesses personagens."