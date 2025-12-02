Assine
Celso Faria lança 'Da Inconfidência à seresta: Música mineira para violão'

Violonista transcreveu partituras de criações mineiras desde o século 18, entre elas duas composições recém-descobertas do escritor Bernardo Guimarães

02/12/2025 02:00

Celso Faria olha para a câmera e toca violão
Celso Faria se apresenta nesta terça (2/12) à noite, no Espaço Idea, em BH crédito: Foca Lisboa/divulgação

O álbum de partituras “Da Inconfidência à seresta: Música mineira para violão, volume 1” (Editora Legato) será lançado nesta terça-feira (2/12), em Belo Horizonte, com concerto do violonista Celso Faria, que selecionou e transcreveu as melodias compostas em Minas Gerais desde o século 18.

Faria vai se apresentar às 19h30, no Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários), com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), a venda na plataforma Sympla.

A publicação reúne 12 peças inéditas para violão. Duas delas, recém-descobertas, foram compostas pelo aclamado escritor Bernardo Guimarães: “Melodia” e “O cego de amor”.

Celso também transcreveu partituras de “Erva mimosa do campo” e “Graças aos céus”, de Gabriel Fernandes da Trindade; “Prelúdio” e “Mazurca sentimental”, de Francisco Valle; “Dolorosa”, de Mario Penaforte; e “Flores d’alma”, de João Francisco da Mata, entre outras. Além das peças de “Da Inconfidência à seresta”, o violonista vai interpretar composições de Heitor Villa-Lobos, José Augusto de Freitas, Lourival Silvestre e Garoto.

