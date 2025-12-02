Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Wagner Moura é eleito Melhor Ator por associação de críticos de Nova York

O ator brasileiro se tornou o primeiro latino a vencer a categoria

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
Repórter
02/12/2025 15:43

compartilhe

SIGA
x
O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura.
O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura. crédito: Divulgação

O astro brasileiro Wagner Moura ganhou o prêmio de Melhor Ator no New York Film Critics Circle Award (NYFCC), organizado por associação de críticos de Nova York.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Wagner Moura, que interpreta o protagonista Armando em "O agente secreto" (2025), foi anunciado como campeão na categoria nas redes sociais do prêmio. Com o anúncio, ele passa a ser o primeiro ator latino a ser premiado na categoria.

Saiba Mais

Em 2024, o prêmio ficou com Adrien Brody pelo papel em O Brutalista. O ator ganhou o Oscar de Melhor Ator meses depois pela mesma obra. Já a premiação de filme internacional foi para "Tudo que imaginamos como luz" (2024). 

Ontem, o brasileiro havia perdido o Gotham Awards, realizado em Nova York nesta segunda (1/12). Ele disputou a categoria com nomes como Jessie Buckley, por "Hamnet", Lee Byung-hun, por "No other choice", Jennifer Lawrence, por "Morra, amor", Josh O'Connor, por "The mastermind", e Amanda Seyfried, por "O testamento de Ann Lee", entre outros.

O vencedor do Gotham Awards, que iniciou a temporada de premiações deste ano, foi Sopé Dìrísù, pelo filme nigeriano "A sombra do meu pai".

Tópicos relacionados:

cinema cultura kleber-mendonca-filho o-agente-secreto oscar wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay