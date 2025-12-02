Wagner Moura é eleito Melhor Ator por associação de críticos de Nova York
O ator brasileiro se tornou o primeiro latino a vencer a categoria
compartilheSIGA
O astro brasileiro Wagner Moura ganhou o prêmio de Melhor Ator no New York Film Critics Circle Award (NYFCC), organizado por associação de críticos de Nova York.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Oscar 2026: além de Wagner Moura, quem pode disputar prêmio de Melhor Ator
- Quem é o ator que pode tirar o Oscar de Wagner Moura em 2026?
Wagner Moura, que interpreta o protagonista Armando em "O agente secreto" (2025), foi anunciado como campeão na categoria nas redes sociais do prêmio. Com o anúncio, ele passa a ser o primeiro ator latino a ser premiado na categoria.
Saiba Mais
Em 2024, o prêmio ficou com Adrien Brody pelo papel em O Brutalista. O ator ganhou o Oscar de Melhor Ator meses depois pela mesma obra. Já a premiação de filme internacional foi para "Tudo que imaginamos como luz" (2024).
Ontem, o brasileiro havia perdido o Gotham Awards, realizado em Nova York nesta segunda (1/12). Ele disputou a categoria com nomes como Jessie Buckley, por "Hamnet", Lee Byung-hun, por "No other choice", Jennifer Lawrence, por "Morra, amor", Josh O'Connor, por "The mastermind", e Amanda Seyfried, por "O testamento de Ann Lee", entre outros.
O vencedor do Gotham Awards, que iniciou a temporada de premiações deste ano, foi Sopé Dìrísù, pelo filme nigeriano "A sombra do meu pai".