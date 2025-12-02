Mumia - Mostra Udigrudi de Animação exibe 204 filmes em Belo Horizonte

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Com 204 curtas e longas-metragens de 13 países em cartaz, a Mostra Udigrudi Mundial Interplanetária de Animação (Mumia) chega à 23ª edição em Belo Horizonte. A abertura será realizada nesta terça-feira (2/12) e a programação segue até o próximo dia 12, com sessões presenciais no Cine Humberto Mauro, Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS), Centro de Arte Suspensa Armatrux e Instituto Undió. Alguns títulos serão disponibilizados na plataforma online do Cine Humberto Mauro.

Com o tema “à guerra e à paz”, a mostra se volta para conflitos que tomam conta do mundo. “Muitos filmes nos trazem essa temática. Estamos vivendo tempos muito conflituosos e isso se reflete no próprio cinema. Então, as guerras e todas as suas complexidades, sejam elas internas ou externas, se refletem nos filmes, alguns muito duros e tensos quanto ao futuro”, afirma Sávio Leite, curador da Mumia.

Em contrapartida, observa Sávio, a animação é livre e imaginativa, fazendo com que outros filmes da mostra sigam caminhos diferentes, com foco voltado para a paz. Evidenciam-se, assim, diferenças entre realidades distintas.

Idealizada há 23 anos, a Mumia surgiu quando Belo Horizonte chamava a atenção como a primeira capital do Brasil a contar com um curso superior de cinema de animação, oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Estudei na Escola de Belas Artes e vi que havia público interessante e interessado em cinema de animação. Muita gente vinha estudar em BH, pois não tinha esse curso em outros lugares do país. A partir daí, comecei a fazer meus filmes”, relembra Sávio Leite.

Anualmente, as inscrições para a mostra ficam abertas do início de março ao final de maio, prazo, segundo o curador, que se mantém sem interrupção desde a primeira edição. A seleção das obras acontece de maio a outubro.

Os filmes são divididos nas categorias Produção Mineira, Produção Brasileira, Produção Internacional e Produção Infantil. Há também a sessão “Mostrengo”, destacando trabalhos de iniciantes que apresentem propostas visuais ou narrativas consideradas interessantes pela curadoria.

Filmes para adultos

Sávio Leite comenta que o cinema de animação ainda é associado ao universo infantil, percepção que vem mudando nos últimos anos. O curador cita produções que contribuíram para ampliar essa compreensão, mostrando que a animação pode abordar temas complexos e adultos.

Entre os longas-metragens selecionados para a 23ª edição está “Meu tio José”, produção baiana de 2021 dirigida por Ducca Rios, baseada em história real envolvendo um desaparecido político. Os narradores são os atores Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato.

O termo udigrudi que batiza a mostra vem da adaptação da palavra inglesa underground e também do movimento brasileiro conhecido como “cinema marginal”, que ocorreu de 1968 a 1973, liderado pelos diretores Júlio Bressane e Rogério Sganzerla, entre outros.

Leite destaca que a escolha da palavra dialoga com a ideia de invenção e experimentação, características associadas diretamente à linguagem da animação.



Online

Uma das novidades deste ano é a inclusão de parte da programação na plataforma digital do Cine Humberto Mauro, permitindo o acesso de espectadores de outras cidades e estados à agenda. Estarão disponíveis online as mostras Brasileira, Mineira, Mostrengo e Infantil.

A programação completa pode ser acessada por meio do catálogo digital disponibilizado pela organização da Mumia, que reúne informações sobre todos os filmes selecionados.



MOSTRA MUMIA



Às 20h30 desta terça-feira (2/12), exibição de “Meu tio José”, no Cine Humberto Mauro. Abertura às 16h, no mesmo local. Programação até 12 de dezembro, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários), Instituto Undió (Rua Padre Belchior, 280, Centro), Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes) e Centro de Arte Suspensa Armatrux (Rua Himalaia, 69, Vale do Sol, Nova Lima). Entrada franca. Programação completa no site oficial (mostramumia.blogspot.com). Alguns títulos ficarão disponíveis na plataforma digital do Cine Humberto Mauro.



