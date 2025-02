Oscar 2025: confira os cinco astros que disputam o prêmio de Melhor Ator

Colman Domingo estrela 'Sing sing', filme dirigido por Greg Kwedar. O ator americano, de 55 anos, interpreta Divine G., homem negro condenado injustamente. Ele vive intensa jornada de autoconhecimento com os colegas detentos ao participar de um projeto de teatro na penitenciária. Com ampla carreira no teatro e na TV, além do cinema, Colman foi indicado ao Oscar em 2024 por seu papel no filme 'Rustin' e ganhou o Emmy de Melhor Ator Convidado em Série Dramática por 'Euphoria' Foto: Black Bear/reprodução