Lançamentos da HBO em dezembro: o que chega ao streaming neste fim de ano

Dezembro promete um catálogo de novidades para os assinantes da HBO. A plataforma de streaming preparou uma seleção de séries, filmes e especiais para encerrar o ano, com opções que vão de blockbusters de ação a sagas clássicas. As estreias chegam ao serviço ao longo do mês, garantindo entretenimento para as férias e festas de fim de ano.

O grande destaque fica por conta do retorno de universos já conhecidos pelo público, além de novas histórias originais.

Séries que estreiam em dezembro

A programação de séries é um dos pontos altos do mês, com a conclusão de sagas de terror aguardadas e a chegada de novas temporadas. O destaque é a reta final de “IT: Bem-Vindos a Derry”, que explora as origens do palhaço Pennywise, além do retorno de produções de ação e comédia.

“ IT: Bem-Vindos a Derry ”: novos episódios da aguardada série de terror, que funciona como prelúdio aos filmes “It: A Coisa”, chegam para encerrar a temporada de forma assustadora.

“SAS: Rogue Heroes”: a série de drama e ação que retrata a origem da Força Aérea Especial britânica retorna com novos episódios.

“I Love LA”: nova série de comédia estrelada por Rachel Sennott, prometendo um olhar cômico sobre a vida em Los Angeles.

“Jasmine”: produção turca que se junta ao catálogo, ampliando as opções de dramas internacionais na plataforma.

Filmes para todos os gostos

O catálogo de filmes recebe reforços de peso, com blockbusters recém-saídos do cinema e sagas clássicas para maratonar. O principal lançamento é “Ladrões”, um suspense de ação com elenco estrelado, além da chegada de franquias de sucesso como “Shrek” e “Velozes e Furiosos”.

“Um Verão Infernal”: o filme sobre um acampamento de verão que dá muito errado também chega na plataforma em dezembro.

Saga Shrek e Saga Velozes e Furiosos: Para os fãs de maratonas, a plataforma adiciona as coleções completas de duas das franquias mais amadas do cinema.

