Lançamentos da HBO em dezembro: o que chega ao streaming neste fim de ano
A plataforma se despede de 2025 com estreias aguardadas, incluindo novas séries, filmes e documentários; confira a lista completa para sua maratona
Dezembro promete um catálogo de novidades para os assinantes da HBO. A plataforma de streaming preparou uma seleção de séries, filmes e especiais para encerrar o ano, com opções que vão de blockbusters de ação a sagas clássicas. As estreias chegam ao serviço ao longo do mês, garantindo entretenimento para as férias e festas de fim de ano.
O grande destaque fica por conta do retorno de universos já conhecidos pelo público, além de novas histórias originais.
Séries que estreiam em dezembro
A programação de séries é um dos pontos altos do mês, com a conclusão de sagas de terror aguardadas e a chegada de novas temporadas. O destaque é a reta final de “IT: Bem-Vindos a Derry”, que explora as origens do palhaço Pennywise, além do retorno de produções de ação e comédia.
“IT: Bem-Vindos a Derry”: novos episódios da aguardada série de terror, que funciona como prelúdio aos filmes “It: A Coisa”, chegam para encerrar a temporada de forma assustadora.
“SAS: Rogue Heroes”: a série de drama e ação que retrata a origem da Força Aérea Especial britânica retorna com novos episódios.
“I Love LA”: nova série de comédia estrelada por Rachel Sennott, prometendo um olhar cômico sobre a vida em Los Angeles.
“Jasmine”: produção turca que se junta ao catálogo, ampliando as opções de dramas internacionais na plataforma.
Filmes para todos os gostos
O catálogo de filmes recebe reforços de peso, com blockbusters recém-saídos do cinema e sagas clássicas para maratonar. O principal lançamento é “Ladrões”, um suspense de ação com elenco estrelado, além da chegada de franquias de sucesso como “Shrek” e “Velozes e Furiosos”.
“Um Verão Infernal”: o filme sobre um acampamento de verão que dá muito errado também chega na plataforma em dezembro.
Saga Shrek e Saga Velozes e Furiosos: Para os fãs de maratonas, a plataforma adiciona as coleções completas de duas das franquias mais amadas do cinema.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.