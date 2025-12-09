Natal: Locomotiva iluminada passa por BH nesta quarta-feira (10/12)
Programação natalina vai contar com locomotiva, presépio, casa do Papai Noel, e árvore iluminada
O Natal de Belo Horizonte vai contar com a passagem de uma locomotiva iluminada como parte do projeto “Natal VLI – Magia que Conecta”. A programação gratuita do projeto, que vai até o dia 23 de dezembro, também contará com presépio, casa do Papai Noel, e árvore iluminada, na Rua Sapucaí, de onde será possível ver a locomotiva.
As celebrações na famosa rua do Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, estreiam na quarta-feira (10/12), às 18h30, com a chegada da locomotiva, o acender das luzes, e cortejo da Cia Mbyá que vai acompanhar o público até o momento da chegada do Papai Noel. Além disso, haverá pipoca e algodão doce gratuitos.
O tradicional Casarão da Rua Sapucaí será transformado em um cenário natalino com árvore de esferas brilhantes, presépio inspirado em ícones mineiros, instalações em neon e a presença diária do Papai Noel.
A decoração propõe um diálogo com a estética urbana que caracteriza o entorno e o Centro de Belo Horizonte. As luzes conversam com o jardim, onde a árvore de Natal montada com esferas iluminadas e globos de espelho cria reflexos flutuantes, conduzindo o olhar entre a edificação e a paisagem da Sapucaí. Estrelas em diferentes tamanhos reforçam essa travessia luminosa.
O Presépio ocupa a escadaria frontal do casarão e se inspira no tradicional Presépio do Pipiripau e nas maquetes ferroviárias do museu mantido pela Associação Mineira de Ferromodelismo.
Diariamente, entre 18h e 21h30, o público poderá visitar a Casa do Papai Noel para fotos e interação — com a fila encerrada no horário previsto. A programação ocorre todos os dias, exceto 16 e 17 de dezembro.
Magia que Conecta
Antes de alcançar BH, a locomotiva iluminada percorreu Divinópolis, Betim e Uberaba, levando música, celebração e encontros às comunidades próximas à ferrovia. Depois da capital mineira, segue sua rota para Ribeirão Preto (12/12) e Barra Mansa (19/12). A locomotiva ainda passará por mais 15 municípios.
Serviço
Natal VLI – Magia que Conecta | Belo Horizonte
- Período: 10 a 23 de dezembro (exceto nos dias 16 e 17)
- Local: Rua Sapucaí – Casarão da VLI
Casa do Papai Noel:
Diariamente, das 18h às 21h30 (encerramento da fila no horário)
Abertura - 10 de dezembro, às 18h30:
Acender das luzes
Cortejo natalino com a Cia Mtya
Chegada do Papai Noel
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.