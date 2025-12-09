Assine
overlay
Início Saúde
BRILHO INTENSO

Luzes de Natal sobrecarregam visão e provocam desconforto ocular

O incômodo ocorre quando os indivíduos possuem astigmatismo ou fotofobia, chamada popularmente de sensibilidade à luz

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 12:28

compartilhe

SIGA
x
Para quem tem problema de visão, o brilho e as luzes piscantes comuns no Natal podem gerar desconforto ocular
Para quem tem problema de visão, o brilho e as luzes piscantes comuns no Natal podem gerar desconforto ocular crédito: Reprodução/Redes Sociais
A época mais iluminada do ano já chegou com a decoração natalina. Apesar da beleza desse período, as luzes usadas para decoração podem ser bastante prejudiciais à saúde ocular, causando fortes efeitos em algumas pessoas.

Leia Mais

Assim como o excesso de tempo em frente às telas, como celular, televisão ou computador, as luzes de natal também causam desconforto, principalmente, quando os indivíduos possuem condições oftalmológicas, como o astigmatismo ou fotofobia, chamada popularmente de sensibilidade à luz.
A médica oftalmologista e diretora do Hospital de Olhos  Ricardo Guimarães, Juliana Guimarães, explica que o fato se dá pelas características com o brilho intenso e as luzes piscantes, o ofuscamento e o alto contraste - uma vez que costumam ser adicionadas em ambientes escuros - sendo uma combinação perfeita para desencadear a fadiga visual.

A iluminação natalina sobrecarrega a visão, exigindo um grande esforço ocular para adaptação à mudança constante do padrão das luzes, assim como em relação à intensidade. 
A situação causa reclamações, como visão turva e embaçada, olho seco e percepção de “estrelinhas” ou flashes no campo de visão. Os sintomas mais sérios são enxaquecas, descolamento de retina e, até mesmo, epilepsia, devido ao padrão luminoso piscante. 
A condição é comum no cotidiano da jornalista Gabrielle Silva. Ela trabalha usando o computador, sendo natural que sinta um cansaço visual no fim do dia, problema intensificado ao sair na rua. “Tenho astigmatismo e, no período da noite, quase não consigo enxergar os detalhes dos objetos e letreiros, me impedindo de dirigir e, agora, com as luzes de natal, os efeitos são ainda piores. Adoro essa época do ano e sempre aproveito a decoração para tirar fotos com a minha família, porém, faço isso o mais rapidamente possível”, conta.

Segundo a médica, como a celebração familiar é comum, sendo difícil evitar a participação, existem algumas recomendações para maior qualidade de vida e segurança durante este período do ano. Ela informa que quem tem astigmatismo e fotofobia deve evitar ambientes muito iluminados e, não apenas durante essa época, mas, sempre, pois acaba cansando. As pessoas não devem olhar focos de luz diretamente, como por exemplo, os faróis ao dirigir, evitando a cegueira momentânea.

Juliana alerta que um maior conforto ainda pode ser proporcionado com o uso de pausas regulares, também indicado para aparelhos eletrônicos. Deve-se procurar um ambiente escuro e fechar os olhos por um momento para os olhos terem descanso e manter a lubrificação, importante para evitar desconfortos causados pela redução das piscadas com uma iluminação mais intensa. 
Os sintomas são considerados inofensivos, afirma a oftalmologista, exceto se a exposição for maior que o normal, quando persistem, mesmo com os cuidados e descanso. Em casos de sinais recorrentes, vale buscar um hospital oftalmológico ou agendar consultas periódicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay