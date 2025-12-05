Casal monta 621 árvores de Natal e garante novo recorde mundial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casal Susanne e Thomas Jeromin de Rinteln, na Alemanha, acaba de bater o sétimo recorde consecutivo. A dupla montou 621 árvores de Natal dentro da própria casa. O novo marco foi atestado nesta sexta-feira (5/12), pelo Instituto Alemão de Recordes (RID).

Para os Jeromin, decorar a casa é uma tradição anual meticulosamente planejada. Cada árvore — grande, pequena, artificial, colorida, temática — é decorada individualmente. Da sala à cozinha, do escritório ao quarto, e até no banheiro, onde um pinheiro enfeitado divide espaço com toalhas e azulejos, toda a casa está decorada.

Os dois já conquistaram o título seis vezes no passado – entre 2017 e 2021, e novamente em 2023 e 2024. Agora, celebram o sétimo reconhecimento consecutivo de uma tradição que virou um projeto de vida.

Um vídeo divulgado pelo Instituto Alemão de Recordes mostra como a casa reluz sob tantos enfeites, revelando a diversidade impressionante das decorações. De temas clássicos a combinações inusitadas, cada árvore conta uma história diferente dentro do universo cintilante criado pelo casal.

Um Natal que dura o ano inteiro

Para alcançar tal façanha, o trabalho começa muito antes de dezembro. Em junho, o casal começa a preparar a festa, desempacotando caixas, desembaraçando luzes e planejando temas. Há árvores grandes, pequenas, artificiais, coloridas, monocromáticas, totalmente temáticas ou decoradas apenas pela intuição festiva do casal.

Além dos pinheiros, a casa também está enfeitada com bengalas de doces gigantes, cascatas de bolas e figuras natalinas. “Decorar é divertido por si só, pelo menos para mim”, conta Thomas Jeromin à agência Reuters.

“Mesmo que dê muito trabalho e as pessoas digam que sou louca. Para mim, é simplesmente maravilhoso, totalmente lindo. Jovens ou idosos, todos entram aqui e saem com um sorriso no rosto”, diz.