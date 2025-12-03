Assine
overlay
Início Economia
CDL/BH

Natal 2025 deve movimentar R$ 2,55 bi na economia de BH em dezembro

Pesquisa revela que faturamento do varejo será 0,9% superior ao do Natal de 2024. Lojas físicas serão opção para 82,6% dos consumidores

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
03/12/2025 16:39

compartilhe

SIGA
x
imagem mostra um pinheiro natural, com bola vermelha de natal pendurada em um gancho que tem no seu alto uma estrela.
Faturamento do varejo na capital deve ter uma alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado crédito: PIXABAY/REPRODUÇÃO

O Natal deve movimentar R$ 2,55 bilhões na economia de Belo Horizonte durante o mês de dezembro, uma alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando R$ 2,53 bilhões circularam pelo comércio da capital. A projeção está em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), que ainda coletou outras impressões sobre a data junto a consumidores e varejistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Quase metade dos consumidores (49%) disseram que pretendem presentear alguém no Natal. Desse grupo, 82,6% pretendem comprar em lojas físicas, sendo que os shoppings lideram a preferência (34,7%), seguidos pelas lojas de rua (32,6%) e, só depois, o e-commerce (19,4%). “O consumidor de Belo Horizonte valoriza a experiência completa: atendimento, qualidade e confiança. Isso mostra a força do comércio local e abre uma excelente oportunidade para os lojistas que investirem em boas vitrines, equipes preparadas e conveniência”, avaliou Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL/BH.



Os entrevistados pretendem gastar, em média, R$ 467,04 com os presentes de Natal. Os itens mais procurados pelos consumidores são: roupas, com 57,1% das intenções e gasto médio de R$ 499,05; brinquedos (26,5%) e R$ 278,49 em média; calçados (20,4%) e R$ 421,43; e cosméticos (17,3%) e R$ 577,20 em média.

Na visão da CDL, a grande procura por produtos de uso pessoal e presentes afetivos indicam a busca por experiências simbólicas e úteis. Os principais presenteados serão filhos/enteados (54,1%), pais (36,7%), esposa (17,3%), namorados (16,3%), irmãos (14,3%), sobrinhos (11,2%) e netos (11,2%).

Os lojistas precisam se preparar, já que 75,5% dos consumidores farão suas compras nos 15 dias anteriores ao Natal. No entanto, para Souza e Silva, isso pode ser uma oportunidade: “O lojista deve estar preparado para um fluxo intenso na reta final. Promoções inteligentes, horário estendido e reforço em equipe podem transformar esse período em excelentes resultados”.



Em comparação ao Natal de 2024, 53,7% dos consumidores acreditam que os preços dos presentes serão maiores agora, enquanto 36,6% esperam preços semelhantes e 9,8%, menores. Entre os 45,5% dos entrevistados que não pretendem comprar presentes neste ano, a principal justificativa foi a alta dos preços, apontada por 82,4% desse grupo. 

A maior parte dos consumidores entrevistados (63,3%) disse que pretende pagar à vista pelas compras de Natal, o que indica uma organização financeira. Os que vão parcelar devem dividir em até quatro vezes. “O pagamento à vista dá mais segurança ao consumidor e reduz a inadimplência. Para o lojista, também é positivo, pois aumenta o giro de caixa e a margem de negociação”, disse o presidente da CDL/BH.



Quase metade das celebrações de Natal serão feitas ao redor da mesa de refeições, sendo que 36% irão realizar uma ceia e 10,5% vão fazer um almoço, revelando o potencial da data também para supermercados, empórios, sacolões e lojas especializadas. O gasto médio com estes eventos será de R$ 766,14, sendo que 47% dos entrevistados dividirão os custos.

Ainda “turbina” o varejo em dezembro o tradicional amigo oculto, citado por 20% dos entrevistados, com um gasto médio de R$ 158,11 por presente. “Esse comportamento reforça a importância de produtos de valor intermediário, gift cards, kits personalizados e opções criativas nas lojas”, destaca Souza e Silva.



Comerciantes estão otimistas


Do lado de dentro do balcão, 62,5% dos comerciantes de Belo Horizonte acreditam no crescimento nas vendas do Natal de 2025 em relação a 2024. Quase metade (48,7%) planeja aumentar os estoques, enquanto 44,7% consideram mais seguro manter os mesmos níveis do ano passado.

Entre as estratégias de venda, os empresários apostam na boa variedade de produtos (citada por 71,71%), no reforço da divulgação (59,54%), na flexibilidade e/ou facilidade de pagamento (50%), no aperfeiçoamento do atendimento (30,92%), na decoração temática (23,03%) e nas vendas online (21,38%).

As redes sociais mais citadas na divulgação dos produtos são o WhatsApp (88,49%), seguido pelo Instagram (84,54%) e Facebook (3,95%). Mais da metade dos empresários (56,25%) acreditam que o boca a boca também ajuda na divulgação, enquanto 71% ainda acreditam que o cartaz é uma mídia eficiente. Na avaliação da CDL/BH, isso confirma que o varejo local se sustenta em validação social e presença física, tornando essenciais estratégias híbridas offline-online.

Tópicos relacionados:

2025 bh cdl comercio natal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay