CDL/BH prepara programação natalina gratuita na capital

As tradicionais ações de Natal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) na capital terão início no dia 11 de dezembro. Nesta data, às 19h, será inaugurada na Praça Sete a Casa do Papai Noel, com apresentação do coral Black to Black, personagens natalinos e distribuição de brindes.

Neste espaço, das 10h às 14h e das 15h às 19h, será possível tirar fotos com o “Bom Velhinho” gratuitamente. Na parte externa, também estará disponível em tempo integral um espaço “instagramável”.





Também no dia 11 de dezembro, às 19h, as luzes de Natal da Avenida Afonso Pena serão ligadas entre a Praça Sete e a Avenida Álvares Cabral. Esse corredor se integra à iluminação da Avenida João Pinheiro, que segue até a Praça da Liberdade, que também conta com sua programação natalina.



Já a Praça da Igreja da Boa Viagem vai ganhar uma iluminação especial, com inauguração esperada para 5 de dezembro, porém, esta data ainda será confirmada. A sede da CDL/BH, na Avenida João Pinheiro, vai receber uma caracterização de Natal, um estímulo para que os comerciantes da capital enfeitem suas lojas.





Regionais também terão programação natalina

A programação natalina da CDL/BH não vai se concentrar apenas na região central da capital. As nove regionais de Belo Horizonte vão receber árvores de Natal com 10 metros de altura. As instalações estão localizadas nos seguintes pontos:

Regional Venda Nova - Praça Praça Alfredo Alves Martins (Letícia)

Regional Norte - Praça Edson Batista Nunes (Aarão Reis)

Regional Nordeste - Praça Zoly França Silva (São Gabriel)

Regional Noroeste - Praça da Federação (Coração Eucarístico)

Regional Oeste - Praça Leonardo Gutierrez (Gutierrez)

Regional Centro-Sul - Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi)

Regional Leste - Praça Duque de Caxias (Santa Tereza)

Regional Barreiro - Praça Modestino Sales Barbosa (Barreiro)

Regional Pampulha - Praça Padre Dino Barbieri (São Luiz)

12/12 - Centro-sul

15/12 - Noroeste

16/12 - Pampulha

17/12 - Venda Nova

18/12 - Norte

19/12 - Nordeste

20/12 - Oeste

22/12 - Barreiro

Ainda dentro da programação descentralizada, um trenó do Papai Noel, materializado em uma Kombi personalizada, vai circular pela cidade, com atendimento gratuito à população para fotos com o “Bom Velhinho”. Confira a programação da caravana pelas regionais, que acontece das 18h às 19h:

“Queremos que belo-horizontinos e visitantes redescubram nossos espaços públicos, se encantem com a experiência natalina e movimentem a economia local. Essa é uma iniciativa que democratiza o acesso à cultura, fortalece o comércio e reforça o papel de Belo Horizonte como um destino acolhedor e vibrante no fim do ano”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. O projeto Natal BH Iluminada 2025 é promovido pela CDL/BH, com apoio institucional da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur) e do Sicoob Divicred.



