Família desesperada por ajuda para encontrar homem largado em hospital

Uma viagem para visitar o irmão, em São Paulo. Saiu de Teófilo Otoni (MG) de ônibus. Era 7 de fevereiro deste ano. Mas um contratempo, um problema de saúde, acabou fazendo com que ele fosse deixado num hospital em Cruzeiro (SP). Desde então a família de Vanildo Cardoso Leal, de 50 anos, procura por ele. Nunca mais foi visto.

O desespero, segundo a filha Raissa, é enorme. “A gente já foi lá, em Cruzeiro, mas não o encontramos. Ele pode estar em qualquer lugar. Não retornou pra casa e nem chegou à casa do meu tio”.

Segundo a família, as informações são de que Vanildo teria tido duas convulsões no ônibus de viagem. O motorista, da empresa Itapemirim, decidiu deixá-lo num hospital, em Cruzeiro.

A família soube que o hospital deu alta ao paciente depois de ter melhorado. “Mas em momento algum eles procuraram nossa família. O internaram e deram alta, sem nos falar nada”, diz Raissa.

A informação se agrava ainda mais, segundo os parentes, porque existe a informação de que Vanilson estava com quadro de confusão mental e, mesmo assim, foi liberado.

O hospital

O Estado de Minas tentou contato telefônico e por email com a Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro para que a instituição respondesse às acusações da família, mas ainda não teve retorno. Esta reportagem será atualizada caso o hospital responda ao pedido da reportagem.

A família, agora, pede ajuda e pede que qualquer informação seja dada através do telefone (33) 99819-3628.