Idoso de 85 anos desaparecido há três dias é encontrado em MG

Um idoso de 85 anos, desaparecido desde 28 de novembro, foi encontrado no fim da tarde dessa segunda-feira (1°/12) no povoado de Veloslândia, em Ubaí (MG), Região Norte do estado. O homem foi encontrado depois de uma intensa operação do Corpo de Bombeiros, que mobilizou equipes especializadas, voluntários e cães de busca.

Tudo começou quando o 7° Pelotão de Bombeiros de Januária foi acionado no domingo (30/11) para auxiliar nas buscas do senhor, que mora sozinho e não era visto havia dois dias. Antes da chegada dos militares, cerca de 30 moradores já haviam iniciado as buscas por conta própria.

No primeiro dia de operação, no domingo (30/11) à noite, os bombeiros localizaram pegadas e restos de uma fogueira a cerca de 1 km da casa do idoso, confirmando a direção tomada por ele. Na manhã seguinte, as equipes reorganizaram a estratégia, dividiram áreas de varredura e acionaram o recurso cinotécnico do 7° BBM, com cães treinados para rastreamento em matas.

Já no final da tarde de segunda-feira (1°/12), o idoso foi encontrado às margens de uma estrada vicinal, a aproximadamente 1 km do ponto onde os vestígios haviam sido identificados. Ele apresentava sinais de desorientação e forte cansaço. Os bombeiros realizaram os primeiros cuidados, hidratação e monitoramento, e o conduziram à unidade de saúde de Ubaí, onde permaneceu em observação.

O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de desaparecimento de pessoas em áreas de mata, especialmente idosos com possível desorientação ou doenças como Alzheimer, o acionamento imediato pelo telefone 193 é fundamental para agilizar as buscas e aumentar as chances de localização rápida e segura.