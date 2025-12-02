Assine
overlay
Início Gerais
ENCONTRADO

Idoso de 85 anos desaparecido há três dias é encontrado em MG

Ele foi achado desorientado às margens de estrada depois de operação com cães de busca

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/12/2025 10:02

compartilhe

SIGA
x
Idoso de 85 anos desaparecido há quatro dias é encontrado em Ubaí (MG), no Norte do estado
Idoso de 85 anos desaparecido há três dias é encontrado em Ubaí (MG), no Norte do estado crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um idoso de 85 anos, desaparecido desde 28 de novembro, foi encontrado no fim da tarde dessa segunda-feira (1°/12) no povoado de Veloslândia, em Ubaí (MG), Região Norte do estado. O homem foi encontrado depois de uma intensa operação do Corpo de Bombeiros, que mobilizou equipes especializadas, voluntários e cães de busca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tudo começou quando o 7° Pelotão de Bombeiros de Januária foi acionado no domingo (30/11) para auxiliar nas buscas do senhor, que mora sozinho e não era visto havia dois dias. Antes da chegada dos militares, cerca de 30 moradores já haviam iniciado as buscas por conta própria.

Leia Mais

No primeiro dia de operação, no domingo (30/11) à noite, os bombeiros localizaram pegadas e restos de uma fogueira a cerca de 1 km da casa do idoso, confirmando a direção tomada por ele. Na manhã seguinte, as equipes reorganizaram a estratégia, dividiram áreas de varredura e acionaram o recurso cinotécnico do 7° BBM, com cães treinados para rastreamento em matas.

Já no final da tarde de segunda-feira (1°/12), o idoso foi encontrado às margens de uma estrada vicinal, a aproximadamente 1 km do ponto onde os vestígios haviam sido identificados. Ele apresentava sinais de desorientação e forte cansaço. Os bombeiros realizaram os primeiros cuidados, hidratação e monitoramento, e o conduziram à unidade de saúde de Ubaí, onde permaneceu em observação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de desaparecimento de pessoas em áreas de mata, especialmente idosos com possível desorientação ou doenças como Alzheimer, o acionamento imediato pelo telefone 193 é fundamental para agilizar as buscas e aumentar as chances de localização rápida e segura.

Tópicos relacionados:

bombeiros desaparecimento minas-gerais resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay