BH: Servas fará campanha natalina de arrecadação de objetos

O Natal se aproxima e o espírito natalino já está entre nós. A data, que é marcada por atos de solidariedade e empatia, é conhecida por ser um período de ações beneficentes. Com isso em mente, o Servas promoverá, no próximo sábado (29/11), uma mobilização solidária no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. Chamada de Dia D, ela integra a Campanha de Natal da instituição.

Segundo a presidente do Servas, Christiana Renault, a iniciativa pretende arrecadar mil itens que serão destinados a instituições cadastradas, como casas de acolhimento, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). A expectativa é beneficiar ao menos 500 pessoas com as contribuições do Dia D.

“Nossas equipes vão estar prontas para receber brinquedos, livros, roupas, material escolar, itens de higiene pessoal, enfim, tudo aquilo que você acredita e que vai tornar o Natal de alguma outra pessoa um Natal melhor. Tudo aquilo que pode transformar a rotina de quem mais precisa de uma contribuição”, afirma Renault.

O vice-governador, Mateus Simões, estará presente no evento deste sábado para acompanhar e incentivar a doação dos objetos.

Campanha de natal do Servas

O Dia D faz parte de um conjunto de seis iniciativas da Campanha de Natal do Servas.

De acordo com a instituição, a entidade beneficiou mais de 200 mil pessoas. Além do Dia D, as ações incluem:

Chuva de Pelúcia, com a distribuição de 5 mil brinquedos a crianças de instituições socioassistenciais;

Almoço de Natal para Idosos, realizado em parceria com o chef Léo Paixão, no restaurante Macaréu, na Vila da Serra;

Sessão Descoberta, exibição especial de cinema para cem crianças, para promover lazer, cultura e convivência;

Ação Solidária de Natal, no dia 24/12, com entrega de presentes e ceia para entidades cadastradas;

Adoção de 2 mil cartinhas ao Papai Noel, contemplando crianças, adolescentes e idosos.

Serviço

Dia D Servas - Campanha de Natal

Local: Avenida Cristóvão Colombo, número 683, bairro Funcionários, em Belo Horizonte

Horário: 9h às 12h

