À espera das celebrações de Natal

Estamos a exatamente um mês do Natal, e as cidades do interior mineiro, especialmente as que abrigam monumentos históricos, já se iluminam para a chegada do Menino Jesus, visitação aos presépios, celebrações festivas e tudo de bom que a temporada inspira e traz de esperança. Conforme divulga a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, que congrega 44 municípios, a programação em cada localidade resgata tradições, fortalece a cultura, promove o turismo.



Com o “Natal Barroco”, São João del-Rei resgata a magia das festas de dezembro com programação cultural e religiosa, incluindo cortejos, corais e luzes na sede municipal e nos distritos. Vai uma dica com antecedência: em 21 de dezembro, às 16h, haverá o Cortejo de Natal na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês. No dia 23, às 19h, o cortejo sairá da Igreja do Rosário e percorrerá o Centro Histórico.



Diamantina terá o “Natal da Mineiridade” com serestas nas ruas principais do Centro Histórico. Destaque para o projeto “Diamantina Iluminada”, concebido para valorizar o patrimônio cultural. Iluminação artística e decorativa da fachada dos estabelecimentos comerciais criam um cenário que transforma as ruas em cartões de Natal. Lindo, né?



Município vizinho, o Serro apresenta o II Circuito de Presépios, mantendo a tradição que atravessa gerações com união das famílias, enquanto Itabira, na Região Central, também se ilumina com o “Natal Pontos de Luz – Itabira Tece a Magia do Natal” para celebrar de forma criativa. Vejam só a novidade: a arte do crochê será a grande protagonista desta edição, simbolizando, na palavra dos gestores municipais, “o entrelaçar das mãos que constroem e fortalecem a identidade local”.



Com igrejas, casarões e monumentos dos tempos coloniais, Itabirito, a 55 quilômetros de BH, está em clima natalino. Ao longo da temporada, a arte toma conta das ruas e espaços culturais como a Casa de Cultura Maestro Dungas, o Cine Teatro Liz Bastos e a Casa do Papai Noel, dentro do Vila do Papai Noel. Fica na Praça da Estação, na qual o “Bom Velhinho” recebe crianças e famílias para fotos. Ainda na Vila do Papai Noel, há o Carrossel Encantado (com agendamento pelo aplicativo Sou Mais Itabirito). Passeios de charrete, aos domingos, e a Feira de Confeitaria integram a programação.



ENCANTAMENTO

Vamos agora ao Norte de Minas. Em Januária, o “Natal Encantado” celebra o espírito comunitário e valoriza a cultura para impulsionar o turismo e outros setores da economia. O tema deste ano é “A magia que faz Januária brilhar”, tendo como principal atração um presépio montado a céu aberto, na Praça da Cultura, com a sagrada família e demais figuras confeccionadas em tamanho natural, em madeira, cobertas com palhas. Ao lado do presépio, haverá cantatas de Natal pelo Coral Flor de Lis. Entre 20 e 23 de dezembro, entram em cena as folias de reis.



No Sul do estado, a mística São Thomé das Letras abre o coração para acolher visitantes e fazer o morador se orgulhar ainda mais da sua paisagem. A partir de 6 de dezembro, diversas atividades culturais e comunitárias agitam o calendário. O Centro Histórico vai se transformar em “espetáculo de luzes”. Anote aí: em 21 de dezembro, a cidade receberá o II Encontro Natalino de Corais.



Vizinha de São Thomé, Alagoa, capital mineira do queijo artesanal, terá dupla comemoração, unindo os festejos natalinos ao seu aniversário, em 28 de dezembro. Então, não é demais dizer que “Minas se ilumina” para as Boas Festas.

TRADIÇÕES CENTENÁRIAS SE PRESERVAM...

Mineiros guardam tradições religiosas que atravessam os séculos e se mantêm inteiras, com profundo respeito aos antepassados e à história. É o caso da “Rasoura”, em Sabará, realizada na Igreja Nossa Senhora do Carmo pela irmandade da Ordem Terceira do Carmo, fundada na cidade há 260 anos. Quem explica o significado é o diretor de Patrimônio da irmandade, José Bouzas. A “Rasoura” ocorre sempre em novembro, duas semanas após o Dia de Finados. A palavra tem o significado de nivelado, plano, e mostra que “somos todos iguais, independentemente de ocuparmos o cargo de prior, secretário ou tesoureiro”. A tradição ocorre também em São João del-Rei e Ouro Preto, onde há irmandades carmelitas.

...NAS CIDADES DO CICLO DO OURO

Vamos entender melhor essa história. “Rasoura“ é uma procissão que começa na Igreja Nossa Senhora do Carmo, vai até o cemitério e retorna à igreja, seguindo-se a Missa em sufrágio da alma dos defuntos da Ordem do Carmo. À frente do cortejo, um dos integrantes da irmandade leva uma cruz coberta por um tecido roxo, e, ao final, segue no andor a imagem barroca da padroeira do templo. Entoando cânticos e rezando, homens e mulheres carmelitas permanecem alguns minutos no cemitério – o de Sabará data de 1838, sendo de uso exclusivo dos integrantes leigos da irmandade. O sistema de sepultamento difere dos demais. “É como se fosse um prédio, com gavetas nas paredes”, observou Bouzas, lembrando que antigamente os túmulos eram chamados de carneiros.

PAREDE DA MEMÓRIA

Foram lembrados, no sábado, os 62 anos da morte de John F. Kennedy. Primeiro presidente católico dos Estados Unidos, ele foi assassinado, a tiros, em 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Houve muita comoção por aqui. No mesmo dia, o então governador de Minas, Magalhães Pinto, decretou luto oficial de cinco dias, sendo suspensa, às 17h, a sessão na Assembleia Legislativa. Como JFK era católico, foram celebradas missas de sétimo dia em várias igrejas da capital. Uma delas, conforme registrou o Estado de Minas, foi na São José (atual Santuário Arquidiocesano São José), no Centro. Em BH, há nome de ruas em memória do 35º presidente norte-americano, com uma dupla homenagem no Bairro Cidade Nova: trata-se da Rua Irmãos Kennedy, que inclui o irmão de JFK, senador Robert Kennedy, também assassinado (1968).

MINAS PARA SEMPRE 1

O Ministério Público de Minas Gerais lançou a quarta fase do Programa Minas para Sempre, iniciativa para recuperação, restauração e conservação de bens do nosso patrimônio cultural. Serão contemplados 20 novos projetos, com investimento superior a R$ 14 milhões. Entre eles, o restauro da Casa Tiradentes, em Ouro Branco, requalificação do Cine Ouro, em Nova Lima, projeto de prevenção a incêndios do Memorial Affonso Penna, em Santa Bárbara, e restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário e Matriz Catedral Santo Antônio, em Paracatu. Haverá intervenções também em Piranga, Grão Mogol, Ribeirão Vermelho, BH, Mariana, Patos de Minas, Serro e Januária.

MINAS PARA SEMPRE 2

Criado em 2023, o programa é uma realização do MPMG, em parceria com o governo de Minas, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (Cemais) e Plataforma Semente, o maior banco de projetos socioambientais do estado. O objetivo é salvaguardar a história e a identidade de Minas, ampliando o acesso da população a espaços e manifestações culturais e assegurando a preservação desses bens para as futuras gerações.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Mais de 200 alunos da rede municipal de ensino de Ouro Preto participaram do Programa Estação de Memória, na Estação Ferroviária de Engenheiro Corrêa. A turma fez uma imersão na história da ferrovia mineira e fortaleceu o vínculo das comunidades com seu patrimônio cultural. Divertido, educativo e inclusivo, pois as atividades contaram com intérprete de Libras, apostilas em braille e monitores especializados para atendimento a pessoas com deficiência ou necessidades específicas. Participaram estudantes das escolas Benedito Xavier (distrito de Glaura), Dr. Alves de Brito (Rodrigo Silva), Monsenhor Rafael (Miguel Burnier), José Estevam Braga (Engenheiro Corrêa) e Doutor Pedrosa (Santo Antônio do Leite). Diretor da Holofote Cultural e coordenador geral do projeto, Gilson Martins, ressaltou que a ação reforça a importância da restauração da Estação Ferroviária de Engenheiro Corrêa “como espaço de memória viva e onde passado e presente se encontram para inspirar novas gerações a conhecer, valorizar e preservar o patrimônio histórico e cultural do município”.