Tarifaço revelou que país precisa de política industrial, diz número 2 de Alckmin

Márcio Elias Rosa, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou nessa segunda-feira, 1º, que o tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil revelou a necessidade de uma política industrial forte no país. “É preciso que o alicerce econômico nosso seja a indústria”, disse Rosa.

Número dois na hierarquia da pasta comandada por Geraldo Alckimin, Rosa citou o programa Nova Indústria Brasil (NIB) como iniciativa por uma indústria competitiva e sustentável. As declarações foram dadas em um evento do Amado Mundo em Brasília.

“Um dos eixos do programa é transformar nossa indústria em uma indústria mais exportadora. Para isso, precisamos de investimentos internos e de abertura de novos mercados. Tivemos um acordo com Singapura, com a EFTA [Associação Europeia de Livre Comércio], teremos agora em dezembro o acordo com o Mercosul”, enumerou.

Segundo Elias Rosa, dentro da política de expansão de mercados, o Brasil mira no ano que vem os Emirados Árabes, o Reino Unido e o Japão.

O secretário-executivo criticou ainda as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil e ressaltou que os Estados Unidos são superavitários na balança comercial com o país.

Elias Rosa afirmou que o governo federal deve continuar negociando com os Estados Unidos e citou como exemplo as taxas sobre as aeronaves brasileiras. Nesta terça, 2, Lula teve uma conversa com Trump, na qual voltou a defender a redução das tarifas, segundo o Planalto.