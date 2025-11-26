Natal dos famosos: 5 árvores para se inspirar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O espírito natalino chegou mais cedo na casa de alguns famosos. Mesmo antes da chegada de dezembro, celebridades como Cauã Reymond, Ana Paula Siebert e Mariana Rios já montaram suas árvores e revelaram decorações que podem servir de inspiração para todos os gostos, do clássico ao moderno.

As escolhas deste ano passeiam por diferentes estilos. Enquanto alguns apostaram nas tradicionais combinações de vermelho e dourado, outros inovaram com paletas de cores inesperadas, como o azul. As propostas variam de arranjos minimalistas e elegantes a produções maximalistas cheias de detalhes.

1. Ana Paula Siebert

A influenciadora apostou em uma árvore maximalista, dominada por bolas brancas e vermelhas. A decoração, que segue uma linha clássica, chama a atenção pelo volume e pelo tamanho, complementada por um Papai Noel gigante posicionado ao lado.

A influenciadora apostou em uma árvore maximalista Instagram/@anapaulasiebert/Reprodução

2. Mariana Rios

A atriz optou por uma proposta mais minimalista e sofisticada. Sua árvore é decorada com ornamentos dourados e uma estrela no topo. O toque final fica por conta de elementos no chão, como um grande urso vermelho e caixas de presentes que seguem a mesma paleta de cores.

A atriz optou por uma proposta mais minimalista e sofisticada Instagram/@marianarios/Reprodução

3. Lucas Rangel e Lucas Bley

O casal de influenciadores celebrou a chegada da primeira filha com uma decoração temática. A árvore de Natal deles foi enfeitada com personagens da Disney, trazendo a turma do Mickey Mouse para a festa. As cores clássicas, vermelho e verde, predominam no arranjo.

O casal de influenciadores optou por uma decoração temática Instagram/@lucasranngel/Reprodução

4. Cauã Reymond

O ator saiu do tradicional e surpreendeu com uma árvore de Natal em tons de azul e dourado. A composição inclui laços, pinhas e uma estrela dourada no topo. Para harmonizar o ambiente, um Papai Noel com roupas azuis e pequenas árvores douradas foram adicionadas ao lado.

O ator saiu do tradicional e surpreendeu com a árvore de Natal Instagram/@cauãreymond/Reprodução

5. Naiara Azevedo

O dourado foi a cor escolhida pela cantora para sua decoração natalina. A árvore se destaca por elementos delicados, como borboletas iluminadas e folhas secas, tudo na mesma tonalidade. O resultado é um visual monocromático e elegante.

O dourado foi a cor escolhida pela cantora Instagram/@nairaazevedo/Reprodução

