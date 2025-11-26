Natal dos famosos: 5 árvores para se inspirar
Cauã Reymond aposta no azul, Ana Paula Siebert no maximalismo: veja as decorações de Natal dos famosos e inspire-se com as primeiras tendências
O espírito natalino chegou mais cedo na casa de alguns famosos. Mesmo antes da chegada de dezembro, celebridades como Cauã Reymond, Ana Paula Siebert e Mariana Rios já montaram suas árvores e revelaram decorações que podem servir de inspiração para todos os gostos, do clássico ao moderno.
As escolhas deste ano passeiam por diferentes estilos. Enquanto alguns apostaram nas tradicionais combinações de vermelho e dourado, outros inovaram com paletas de cores inesperadas, como o azul. As propostas variam de arranjos minimalistas e elegantes a produções maximalistas cheias de detalhes.
1. Ana Paula Siebert
A influenciadora apostou em uma árvore maximalista, dominada por bolas brancas e vermelhas. A decoração, que segue uma linha clássica, chama a atenção pelo volume e pelo tamanho, complementada por um Papai Noel gigante posicionado ao lado.
2. Mariana Rios
A atriz optou por uma proposta mais minimalista e sofisticada. Sua árvore é decorada com ornamentos dourados e uma estrela no topo. O toque final fica por conta de elementos no chão, como um grande urso vermelho e caixas de presentes que seguem a mesma paleta de cores.
3. Lucas Rangel e Lucas Bley
O casal de influenciadores celebrou a chegada da primeira filha com uma decoração temática. A árvore de Natal deles foi enfeitada com personagens da Disney, trazendo a turma do Mickey Mouse para a festa. As cores clássicas, vermelho e verde, predominam no arranjo.
4. Cauã Reymond
O ator saiu do tradicional e surpreendeu com uma árvore de Natal em tons de azul e dourado. A composição inclui laços, pinhas e uma estrela dourada no topo. Para harmonizar o ambiente, um Papai Noel com roupas azuis e pequenas árvores douradas foram adicionadas ao lado.
5. Naiara Azevedo
O dourado foi a cor escolhida pela cantora para sua decoração natalina. A árvore se destaca por elementos delicados, como borboletas iluminadas e folhas secas, tudo na mesma tonalidade. O resultado é um visual monocromático e elegante.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.