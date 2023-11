O Natal está chegando, e é hora de começar a pensar na decoração da árvore. Esse é um dos elementos mais emblemáticos da decoração natalina e, para muitos, montá-la é um dos momentos mais especiais desta temporada. Mas como escolher e decorar a árvore de Natal perfeita para sua casa?

Neste guia, vamos compartilhar dicas valiosas sobre quando montar a árvore, como escolher a árvore ideal e como decorá-la de forma incrível.

Quando montar a árvore de Natal

A primeira pergunta que muitas pessoas fazem é: quando é o momento certo para montar a árvore de Natal? A resposta pode variar, mas geralmente, as pessoas começam a montar suas árvores no início de dezembro.

Isso cria uma atmosfera festiva que dura todo o mês. No entanto, se você é um entusiasta do Natal, não há problema em começar mais cedo, ali pelo final de novembro. O importante é escolher um momento que funcione para você e sua família.

Como escolher árvore de Natal ideal para sua casa

A escolha da árvore é um passo crucial na decoração de Natal. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher a árvore perfeita para sua casa:

1. tipo de árvore: existem dois tipos principais de árvores de Natal: as naturais e as artificiais. Árvores naturais têm um cheiro incrível, mas podem exigir mais manutenção. As árvores artificiais são mais duráveis e fáceis de cuidar, além de serem amigas do ambiente;

2. tamanho: meça o espaço onde você pretende colocar a árvore para garantir que ela caiba adequadamente. Lembre-se de deixar espaço para a decoração e para a base da árvore;

3. orçamento: considere o quanto você está disposto a gastar na árvore de Natal. Árvores naturais tendem a ser mais caras do que as artificiais, e os preços variam dependendo do tamanho e da qualidade;

4. estilo: pense no estilo de decoração que você deseja para sua árvore. Árvores brancas ou prateadas são ótimas para uma decoração mais moderna, enquanto as árvores verdes são mais tradicionais;

5. cuidados: se você optar por uma árvore natural, verifique se ela está fresca. Agite os galhos e veja se as agulhas não caem facilmente, o que indicaria que a árvore está saudável.

Como decorar árvore de Natal

Comece a decoração da árvore pelas luzes de LED Arthur Hidden/ Freepik

Agora que você escolheu a árvore perfeita, é hora de decorá-la. Aqui estão algumas dicas para criar uma árvore de Natal deslumbrante:

1. luzes: comece com as luzes. Espalhe-as uniformemente ao redor da árvore, começando do topo e indo em direção à base. Luzes de LED são eficientes em energia e vêm em várias cores;

2. enfeites: adicione os enfeites à árvore. Use uma variedade de enfeites, como bolas coloridas, laços, sinos e outros objetos decorativos que você goste. Certifique-se de distribuí-los de maneira equilibrada;

3. topo da árvore: coloque um topo na árvore, que pode ser uma estrela, um anjo ou qualquer outra figura que você goste;

4. fitas e laços: adicione fitas e laços à árvore para dar um toque de elegância. Eles podem ser usados para criar um padrão em espiral ou simplesmente amarrados em arcos;

5. enfeites pessoais: não se esqueça de adicionar enfeites pessoais, como fotografias em miniatura da família, para tornar a árvore ainda mais especial;

6. tema de cores: escolha um tema de cores para sua árvore, como vermelho e dourado, azul e prata, ou qualquer combinação que você preferir. Isso dará à sua árvore uma aparência coesa e agradável aos olhos;

7. sentimento natalino: lembre-se de que a árvore de Natal não é apenas sobre decoração, mas também sobre compartilhar o espírito natalino com a família. Convide todos a ajudarem na decoração e crie tradições especiais em torno deste momento.

Com estas dicas em mente, você está pronto para escolher e decorar a árvore de Natal perfeita para sua casa. Lembre-se de que não há regras rígidas no Natal, e o mais importante é celebrar a época com amor, alegria e gratidão.