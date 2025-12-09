Assine
ENTÃO É NATAL

5 cidades brasileiras que se transformam em destinos mágicos no Natal

Além de Londrina, municípios como Gramado e Campos do Jordão investem em decorações e eventos que atraem milhares de turistas todos os anos.

Publicidade
Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
09/12/2025 00:19 - atualizado em 09/12/2025 11:08

A partir disso, a Árvore de Natal se consolidou como uma prática alemã, e se popularizou pela Europa quando a rainha Vitória e o príncipe Albert decidiram usá-la como parte da sua decoração natalina no século 19.
O Bom Velhinho gigante pesa 15 toneladas e ganhou vida com aproximadamente 450 mil lâmpada crédito: Imagem de Pexels por Pixabay

O espírito natalino chegou com força em Londrina, no Paraná, que acaba de entrar para o Guinness World Records. A cidade inaugurou o maior Papai Noel do mundo, com 27 metros de altura. A oficialização do recorde coloca o município na rota dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano no Brasil.

O Bom Velhinho gigante pesa 15 toneladas e ganhou vida com aproximadamente 450 mil lâmpadas de LED. Montada sobre uma plataforma de 400 metros quadrados (m²) ancorada no lago, a estrutura exigiu um complexo trabalho de engenharia, logística e testes de segurança. 

Mas a cidade paranaense não está sozinha nesta celebração. Diversos outros locais no país se transformam em verdadeiros cenários de conto de fadas, atraindo milhares de visitantes com decorações grandiosas e programações especiais que encantam todas as idades.

Conheça 5 cidades que se transformam no Natal

Gramado (RS)

Considerada a capital nacional do Natal, Gramado, na Serra Gaúcha, realiza anualmente o "Natal Luz". O evento é um dos maiores do mundo no gênero e conta com espetáculos teatrais e esse ano comemora quatro décadas e deve atrair mais de 2,5 milhões de visitantes. O evento é composto por desfiles temáticos, concertos e uma iluminação que cobre praticamente toda a cidade, criando uma atmosfera única.

O Natal Luz em Gramado funciona com uma programação de eventos que ocorrem de outubro a janeiro-Reprodução/Redes Sociais
O Natal Luz em Gramado funciona com uma programação de eventos que ocorrem de outubro a janeiro Reprodução/Redes Sociais

Canela (RS)

Vizinha de Gramado, Canela que fica na Serra do RS também oferece uma experiência mágica; em 2025 contece a 38ª edição do Sonho de Natal, uma das celebrações mais tradicionais do estado. Desde o dia 30 de outubro, a cidade se veste com luzes verdes e vermelhas e promete manter esse espírito até 18 de janeiro de 2026. O grande destaque é a imponente Catedral de Pedra, que ganha um show de luzes e sons, além de apresentações que encantam crianças e adultos. A cidade inteira se envolve no clima festivo. 

 

São mais de 250 atrações gratuitas espalhadas pela cidade
São mais de 250 atrações gratuitas espalhadas pela cidade André Fernandes/ Prefeitura de Canela

Campos do Jordão (SP)

Conhecida como a "Suíça Brasileira", Campos do Jordão, em São Paulo, combina sua arquitetura europeia com uma decoração natalina sofisticada. As ruas do bairro Capivari ficam repletas de luzes, e a cidade promove desfiles e apresentações culturais que reforçam o clima festivo da montanha.

A praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, também vai ganhar novos elementos e temáticas
A praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, também vai ganhar novos elementos e temáticas Reprodução/ Prefeitura de Campos do Jordão

Penedo (RJ)

Localizada no estado do Rio de Janeiro, Penedo é a única colônia finlandesa do Brasil e mantém essa tradição viva no Natal. O destino abriga a "Pequena Finlândia", um centro comercial a céu aberto onde fica a casa oficial do Papai Noel no país, atraindo famílias durante todo o ano, mas especialmente em dezembro.

reprfu
A temporada de Natal geralmente começa em outubro/novembro, com a inauguração oficial da decoração Reprodução/Prefeitura de Penedo

Londrina (PR)

De volta ao Paraná, Londrina se destaca não apenas pelo Papai Noel gigante, mas por uma programação completa. O "Natal de Londrina" inclui um famoso túnel de luzes, roda-gigante e uma vila natalina, consolidando a cidade como um dos principais polos de celebração da data no sul do Brasil. 

Papai Noel de 27 metros foi instalado em ponto turístico no Paraná
Papai Noel de 27 metros foi instalado em ponto turístico no Paraná Emerson Dias/NCom/ Prefeitura de Londrina

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

feriado gramado natal papainoel rio-grande-do-sul

