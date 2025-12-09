5 cidades brasileiras que se transformam em destinos mágicos no Natal
Além de Londrina, municípios como Gramado e Campos do Jordão investem em decorações e eventos que atraem milhares de turistas todos os anos.
O espírito natalino chegou com força em Londrina, no Paraná, que acaba de entrar para o Guinness World Records. A cidade inaugurou o maior Papai Noel do mundo, com 27 metros de altura. A oficialização do recorde coloca o município na rota dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano no Brasil.
O Bom Velhinho gigante pesa 15 toneladas e ganhou vida com aproximadamente 450 mil lâmpadas de LED. Montada sobre uma plataforma de 400 metros quadrados (m²) ancorada no lago, a estrutura exigiu um complexo trabalho de engenharia, logística e testes de segurança.
Mas a cidade paranaense não está sozinha nesta celebração. Diversos outros locais no país se transformam em verdadeiros cenários de conto de fadas, atraindo milhares de visitantes com decorações grandiosas e programações especiais que encantam todas as idades.
Conheça 5 cidades que se transformam no Natal
Gramado (RS)
Considerada a capital nacional do Natal, Gramado, na Serra Gaúcha, realiza anualmente o "Natal Luz". O evento é um dos maiores do mundo no gênero e conta com espetáculos teatrais e esse ano comemora quatro décadas e deve atrair mais de 2,5 milhões de visitantes. O evento é composto por desfiles temáticos, concertos e uma iluminação que cobre praticamente toda a cidade, criando uma atmosfera única.
Canela (RS)
Vizinha de Gramado, Canela que fica na Serra do RS também oferece uma experiência mágica; em 2025 contece a 38ª edição do Sonho de Natal, uma das celebrações mais tradicionais do estado. Desde o dia 30 de outubro, a cidade se veste com luzes verdes e vermelhas e promete manter esse espírito até 18 de janeiro de 2026. O grande destaque é a imponente Catedral de Pedra, que ganha um show de luzes e sons, além de apresentações que encantam crianças e adultos. A cidade inteira se envolve no clima festivo.
Campos do Jordão (SP)
Conhecida como a "Suíça Brasileira", Campos do Jordão, em São Paulo, combina sua arquitetura europeia com uma decoração natalina sofisticada. As ruas do bairro Capivari ficam repletas de luzes, e a cidade promove desfiles e apresentações culturais que reforçam o clima festivo da montanha.
Penedo (RJ)
Localizada no estado do Rio de Janeiro, Penedo é a única colônia finlandesa do Brasil e mantém essa tradição viva no Natal. O destino abriga a "Pequena Finlândia", um centro comercial a céu aberto onde fica a casa oficial do Papai Noel no país, atraindo famílias durante todo o ano, mas especialmente em dezembro.
Londrina (PR)
De volta ao Paraná, Londrina se destaca não apenas pelo Papai Noel gigante, mas por uma programação completa. O "Natal de Londrina" inclui um famoso túnel de luzes, roda-gigante e uma vila natalina, consolidando a cidade como um dos principais polos de celebração da data no sul do Brasil.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria