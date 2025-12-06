Galeria
Estrelas da mesa de Natal, nozes, avelãs e amêndoas energizam e fazem bem à saúde
As nozes são sementes comestíveis produzidas por árvores do gênero Juglans, que incluem a Juglans regia (nogueira-europeia) e Juglans nigra (nogueira-negra). As nozes crescem dentro de uma casca dura e um fruto externo. Foto: Imagem de WikimediaImages por Pixabay
Essas árvores são originárias de regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Sua madeira tem alta qualidade, muito valorizada para construção e mobiliário. E as nozes são consumidas puras ou como ingrediente em diversas receitas. Foto: Imagem de No-longer-here por Pixabay
As nozes ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, pois reduzem o colesterol ruim e a pressão arterial, e também combatem a diabetes tipo 2, devido ao seu baixo índice glicêmico e alta concentração de gorduras saudáveis. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
Além disso, as nozes possuem antioxidantes que auxiliam na prevenção de câncer e doenças neurodegenerativas, como o temido Mal de Alzheimer. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Uma das guloseimas mais apreciadas pelos consumidores é o bolo de nozes, que leva a massa com pedacinhos da semente e, ainda, outros ingredientes conforrme o gosto de cada um. Foto: Imagem de Marlene Krohn por Pixabay
Biscoitos integrais com nozes também são muito procurados. Podem ser comprados em lojas de alimentos naturais ou ser preparados em casa. Foto: Imagem de Fabiano Pimentel Fafarte por Pixabay
As nozes também são frequentemente utilizadas no preparo de sorvetes tanto industriais como artesanais. Foto: Imagem de Samir Biscevic por Pixabay
Amêndoas e avelãs possuem funções semelhantes para a culinária e para a saúde dos consumidores. Ambas também ajudam na função cardiovascular, reduzindo o colesterol e prevenindo doenças do coração, graças às gorduras insaturadas. Foto: Imagem de Leopictures por Pixabay
No entanto, há diferenças sutis em relação ao aspecto nutricional. As amêndoas são particularmente ricas em vitamina E e cálcio, sendo excelentes para a saúde da pele, ossos e cabelos. Foto: Imagem de Pictavio por Pixabay
Já as avelãs têm maior concentração de antioxidantes e vitamina B6, auxiliando na função cerebral e no sistema imunológico. Assim, as duas têm funções complementares. Foto: Imagem de sunnysun0804 por Pixabay
As avelãs, por sinal, são muito usadas na produção de chocolate de diversas marcas. A combinação com chocolate é considerada uma das melhores e os fabricantes lançam mão de três opções: chocolate com creme de avelãs; com pedaços de avelãs; ou com avelãs inteiras. Foto: Imagem de Vicki Hamilton por Pixabay
As avelãs brotam em árvores chamadas avelaneiras, pertencentes ao gênero Corylus. A espécie mais comum que produz avelãs comerciais é a Corylus avellana, conhecida como avelaneira-europeia. Essas árvores são arbustivas, atingindo entre 3 e 6 metros de altura. Foto: Imagem de Mabel Amber, Pixabay
Elas se adaptam bem a regiões de clima temperado e são amplamente cultivadas na Europa (Itália, Turquia e Espanha), América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e algumas áreas da Ásia. Foto: Imagem de Mabel Amber, Pixabay
As avelaneiras preferem solos bem drenados e temperaturas moderadas para um bom desenvolvimento. O maior produtor mundial de avelãs é a Turquia. Foto: Imagem de Ralph por Pixabay
As amêndoas brotam em árvores chamadas amendoeiras, pertencentes ao gênero Prunus. Essas árvores são nativas do sul da Ásia. Foto: Imagem de Angeles Balaguer por Pixabay
Mas hoje as amendoeiras são amplamente cultivadas em regiões de clima mediterrâneo, como Espanha, Itália, Califórnia (EUA), Austrália e partes do norte da África. Foto: Imagem de ekrem por Pixabay
Amendoeiras prosperam em climas secos, com invernos amenos e verões quentes, e preferem solos bem drenados. Foto: Imagem de Josevi Parra por Pixabay
A Califórnia é o maior produtor mundial de amêndoas, responsável por cerca de 80% da produção global. Foto: Imagem de Martin Hetto por Pixabay
Além de serem consumidas puras, as amêndoas também são usadas em doces variados, com combinações até mesmo com frutas cítricas, como maracujá, num equilíbrio saboroso. Foto: Imagem de Fabiano Pimentel Fafarte por Pixabay
Embora amêndoas, nozes e avelãs sejam saudáveis, consumi-las em excesso não é recomendável. Esses alimentos são ricos em calorias e podem causar obesidade se não houver controle. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
Além disso, essas sementes são ricas em fibras, o que é benéfico, mas em excesso pode causar problemas digestivos, como inchaço, gases e diarreia. Foto: Imagem de Lubos Houska por Pixabay
E ainda há mais um porém: essas sementes possuem compostos naturais chamados fitatos e oxalatos, que podem interferir na absorção de minerais como cálcio, ferro e zinco quando consumidos em grande quantidade. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
A recomendação é de até 7 nozes, 10 avelãs ou 10 amêndoas por dia. A quantidade moderada garante os benefícios, como antioxidantes, vitaminas, minerais e gorduras boas, sem os efeitos negativos do consumo exagerado. Foto: Imagem de Dan-Wolfgang Wirdefalk por Pixabay
Tendo moderação, pegue o martelo e comece a quebrar as cascas dessas sementes tão saborosas e úteis que dão saúde, energia e disposição. Foto: Imagem de Marijana por Pixabay