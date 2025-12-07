Maior Papai Noel do mundo tem 27 metros e fica no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cidade de Londrina (PR) conquistou o recorde de abrigar o maior Papai Noel do mundo. A decoração natalina gigante foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records na sexta-feira (5/12), depois de um processo rigoroso de medição e verificação técnica. O anúncio aconteceu às margens do Lago Igapó 2, um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

O Bom Velhinho gigante tem 27 metros de altura, pesa 15 toneladas e ganhou vida com aproximadamente 450 mil lâmpadas de LED. Montada sobre uma plataforma de 400 metros quadrados (m²) ancorada no lago, a estrutura exigiu um complexo trabalho de engenharia, logística e testes de segurança.

De acordo com a Prefeitura de Londrina, a decoração custou R$ 1,89 milhão, contratada por meio de licitação. A empresa responsável pela construção, a londrinense Ativa Luzes, destinou R$ 148 mil ao processo de inscrição, documentação e certificação junto ao Guinness.

Como Londrina conquistou o recorde

Para receber o título, Londrina precisou seguir à risca uma série de protocolos internacionais. Inicialmente, o desenho da estrutura foi aprovado por uma comissão do Guinness, que exige que a figura represente um Papai Noel reconhecível mundialmente — com vestimentas, proporções e características universais.

A etapa decisiva ocorreu na manhã de sexta-feira, quando o engenheiro João Luiz Zaupa realizou a medição topográfica da peça, acompanhado por duas testemunhas indicadas pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL). O relatório foi entregue à juíza oficial do Guinness World Records, Susana Reyes, que viajou ao Brasil exclusivamente para validar o feito.

“A medição atestou que o Papai Noel de Londrina tem 27 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Com isso, a cidade cumpre todos os critérios e passa a deter o recorde mundial”, atestou Reyes.

O Papai Noel londrinense superou com folga o antigo recordista, localizado em Águeda, Portugal, que tinha 21 metros de altura e 9 metros de diâmetro.

Novo marco turístico

O Papai Noel gigante é o segundo atrativo paranaense a integrar o Guinness World Records. O primeiro é o menor cemitério do mundo aberto à visitação, localizado em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com a novidade, Londrina espera atrair milhares de visitantes ao longo de dezembro. Além do Papai Noel, a decoração conta com dez caixas de presente iluminadas, instaladas em pequenas balsas ao redor da estrutura principal, completando o cenário que já virou parada obrigatória para fotos.