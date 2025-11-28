BH Airport: Papai Noel desiste do trenó e só quer saber de avião

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O BH Airport acaba de inaugurar a Vila do Natal, um espaço temático que vai além da experiência visual: agora, quem embarca, desembarca ou visita o aeroporto pode comprar ou alugar peças exclusivas de decoração natalina. Localizada em frente ao Embarque Doméstico, a vitrine oferece árvores, presépios, personagens e tendências decorativas para transformar qualquer ambiente em um cenário encantador.





A ambientação foi criada especialmente para o aeroporto, em uma atmosfera mágica de luzes, cores e elementos clássicos do Natal, que compõem a vitrine temática. Além das opções disponíveis no local, os passageiros e visitantes podem contratar um serviço de decoração personalizada, garantindo que, ao retornar da viagem, sua casa já esteja pronta para celebrar o Natal. A novidade reforça a vocação do BH Airport como referência em hospitalidade e serviços.



“Queremos proporcionar uma experiência completa: o passageiro não apenas vivencia a magia do Natal no aeroporto, mas também pode levar essa inspiração para casa. A Vila do Natal é uma oportunidade única para quem busca comodidade, qualidade, beleza e itens exclusivos para enfeitar os espaços. Decorar as casas para o Natal é uma tradição familiar que valorizamos como mineiros, ressignificando, a cada ano, a nossa conexão com a cultura de acolhimento e valorização dos laços de afeto”, destaca o gestor comercial do BH Airport, Geovane Medina.



A Vila do Natal é assinada pela Interflow, empresa com showroom em Vespasiano, especializada em projetos natalinos, decorações, cenografias e iluminação temática para espaços públicos e privados, que incluem curadoria, estrutura e produções exclusivas para prefeituras, câmaras municipais e eventos institucionais. No BH Airport, a vitrine personalizada da Vila do Natal estará aberta diariamente, até às 20h30.





Portas abertas



As condições exclusivas do estacionamento aos sábados são mais um atrativo para a comunidade do entorno aproveitar momentos especiais no aeroporto. É a oportunidade perfeita para fazer fotos na Vila do Natal, visitar o Terraço Panorâmico, com vista privilegiada para a pista de pousos e decolagens, e conhecer as ativações comerciais do BH Airport, com toda comodidade e segurança.



Confira:



Diária a R$18 no Pátio P1, para reservas online com o cupom SABADOBHAIRPORT no site do BH Airport





Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende cerca de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pela Motiva, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.