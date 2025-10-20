Cabeça nas nuvens: o que os passageiros mais esquecem nos aviões?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Esquecer no avião um fone de ouvido ou até um documento pode ser considerado normal, mas o que dizer de uma tampa de panela ou até mesmo de uma dentadura? Esses estão entre os itens inusitados encontrados por tripulantes da Azul. De janeiro a julho deste ano, a companhia registrou 3.652 objetos esquecidos por clientes em suas dependências. No mesmo período no ano passado, a Azul contabilizou 3.794 itens esquecidos e que seguem para os setores de bagagens presentes em mais de 100 aeroportos em que a companhia opera.

O levantamento da Azul apontou ainda os cinco aeroportos em que os clientes mais abandonam objetos: a liderança é de Viracopos, em Campinas, seguido por Confins, em Belo Horizonte, Recife, Brasília e Curitiba. A companhia também listou os cinco itens mais comuns esquecidos por seus clientes e a ordem indica: documentos em primeiro lugar, depois, fones de ouvido, óculos, necessaires e bolsas. Já entre os mais inusitados, até de um rolo de papel higiênico com dedicatória foi encontrado.

Com uma mensagem “Para Lulu, com carinho”, o objeto foi deixado no aeroporto de Guarulhos. E a lista de achados diferente vai além: a Azul já guardou dentadura, acessório íntimo, muletas e até uma tampa de panela. Em média, mais de 95% dos itens não são resgatados pelos passageiros.



“O levantamento nos apontou que os meses em que nossos clientes mais esqueceram itens neste ano e no ano passado coincidiram com a época de férias, pois tivemos quantitativos maiores em janeiro, fevereiro e julho. A movimentação intensa nos aeroportos deve contribuir para isso. Os nossos tripulantes são orientados a encaminhar os itens encontrados para o setor de bagagem dos aeroportos e guardamos tudo por um determinado período, como parte do nosso compromisso de cuidado e atenção com os nossos clientes”, disse Diogo Youssef, diretor de Aeroportos da Azul.





Responsabilidade

Segundo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o contrato aéreo da companhia, a responsabilidade por itens pessoais e bagagens de mão é exclusivamente do cliente. Mesmo assim, a Azul se disponibiliza para guardar os itens esquecidos em suas dependências, reforçando seu compromisso com a qualidade de atendimento com o cliente.





De acordo com a política da Azul, os objetos permanecem guardados no aeroporto em que foram localizados por um período de 30 dias e, posteriormente, são enviados ao depósito da Azul no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde ficam armazenados por mais 60 dias. Ao fim do prazo de 90 dias, os itens não reclamados são doados a instituições de caridade ou descartados de forma adequada.





O cliente que esquecer um item pessoal na aeronave, no balcão de check-in ou em alguma área de responsabilidade da Azul, deve procurar o balcão da Companhia no aeroporto de desembarque para relatar o ocorrido. É importante ter em mãos as informações sobre o voo, como o número e a data, horário de partida e chegada, assento ocupado, além de fornecer uma descrição detalhada do objeto e os dados de contato.





Caso não consiga atendimento presencial, o cliente deve entrar em contato assim que possível com o Azul Center ou o chat online para fazer a comunicação do item esquecido. É importante esclarecer que a Azul não cobra taxas para guardar itens pessoais esquecidos por clientes em suas dependências.

