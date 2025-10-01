Gol lança tarifa Basic: adeus à bagagem de mão gratuita

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma mudança significativa em sua estrutura de tarifas, introduzindo a modalidade "Basic", que elimina o direito à bagagem de mão gratuita no compartimento superior das aeronaves. A novidade, que entra em vigor a partir de 14 de outubro de 2025, permite apenas o transporte de um item pessoal – como uma bolsa ou mochila de até 10 kg – e visa oferecer opções mais acessíveis para viajantes low-cost.



De acordo com o site oficial da companhia, a tarifa Basic é a mais econômica da linha de produtos da Gol e estará disponível inicialmente para voos internacionais com origem em países onde a empresa opera, além de rotas específicas no Brasil. Para viagens domésticas comuns, a implementação plena deve ocorrer em etapas ao longo de 2025, priorizando passagens promocionais.

O que muda?

A nova modalidade altera as regras de bagagem de forma drástica em comparação às tarifas anteriores (como Light e Programada). Na prática, passageiros na tarifa Basic só poderão levar itens que caibam sob o assento, como uma mochila pequena ou bolsa.

Qualquer mala de mão para o bagageiro superior exigirá pagamento adicional no momento da compra ou no check-in, com valores variando de R$ 50 a R$ 150 por trecho. A Gol enfatiza que isso alinha a empresa a práticas globais de companhias low-cost, como Ryanair e EasyJet, e pode reduzir o preço das passagens em até 20% para voos curtos.

Nas tarifas restantes, os passageiros têm direito a levar uma mala de mão nos compartimentos superiores. As novas diretrizes também introduzem alterações na política de remarcação: todos os bilhetes poderão ser modificados, podendo haver ou não cobrança de taxa, dependendo da categoria escolhida.

As tarifas Flex e Premium Economy oferecem reembolso total para cancelamentos realizados antes do embarque.Outra mudança significativa diz respeito ao adiantamento de voos. A partir de agora, os clientes das tarifas Light, Classic, Flex e Premium Economy poderão solicitar o embarque antecipado ao longo do dia do voo, e não apenas com até 6 horas de antecedência, como era feito anteriormente.

Contexto

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou a mudança em agosto de 2025, desde que as regras sejam claras no momento da compra – evitando surpresas no aeroporto. No entanto, entidades de defesa do consumidor, como o Procon, alertam para a necessidade de transparência: "Passageiros devem ler as condições antes de finalizar a compra para evitar multas inesperadas", orienta o órgão em nota recente.

Dicas para Viajantes

Planeje com antecedência: Compre upgrades de bagagem durante a reserva para economizar até 30%.

Alternativas: Considere tarifas concorrentes da Azul ou LATAM, que mantêm a bagagem de mão gratuita em opções básicas.

Reclamações: Em caso de problemas, registre no site da Anac ou app da Gol para reembolso rápido.

A Gol planeja expandir a tarifa Basic para todas as rotas domésticas até o fim de 2025, com monitoramento de feedback para ajustes. Para mais detalhes, acesse o site oficial da companhia (voegol.com.br) ou consulte as regras de bagagem atualizadas. Esta matéria será atualizada conforme novas divulgações.