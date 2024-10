As companhias aéreas Latam e Gol implementaram recentemente novas regras para o despacho de bagagem de mão, visando otimizar o processo de embarque e garantir maior conforto aos passageiros. As mudanças, que entraram em vigor no início do mês de outubro, impactam diretamente o que você pode levar a bordo. Essas alterações afetam diretamente os viajantes frequentes, especialmente em viagens de negócios e eventos.

As companhias aéreas justificam as mudanças na busca por maior eficiência operacional e para oferecer aos passageiros mais espaço a bordo. Além disso, as novas regras visam padronizar os procedimentos de embarque e evitar transtornos causados por excesso de bagagem de mão.

As principais alterações na Latam são:

Diferentes tipos de bagagem na LATAM Latam

As novas regras para bagagem de mão na LATAM estão em vigor desde 4 de outubro. Foram alteradas a nomenclatura para a bagagem permitida a bordo e também o seu peso. Agora, trata-se de item pessoal, incluído gratuitamente em todas as tarifas, bagagens como: uma mochila pequena, uma bolsa comum que pode também ser para notebook ou para bebê.



Nomenclatura: A antiga "bolsa ou mochila pequena" agora é chamada de "Item pessoal de até 10kg", que deve ser armazenado sob o assento à sua frente.

Peso da mala de mão: A bagagem de mão, anteriormente permitida até 10kg, passou a ser denominada "Mala pequena" e possui um novo limite de até 12kg para passageiros da Economy e 16kg nas cabines Premium Economy e Premium Business.

Dimensões: As dimensões dos itens também foram ajustadas: o item pessoal pode medir até 45 cm x 35 cm x 20 cm, enquanto a mala pequena pode ter até 55 cm x 35 cm x 25 cm.

Tarifas: As opções de tarifas foram revisadas, com a inclusão da tarifa Basic na Latam, que permite apenas o transporte de um item pessoal.



E quais as mudanças na Gol?

Bagagens da GOL Gol Linhas Aéreas

A Gol Linhas Aéreas também reajustou seus limites de peso e valores para bagagens despachadas. O despacho de bagagem custa R$ 110 para quem compra com antecedência, e R$ 160 para quem faz a compra no momento do check-in. A primeira bagagem despachada pode ter até 23kg, mas a Gol também revisou suas taxas de excesso de bagagem, que agora são fixas: R$ 170 para voos domésticos e R$ 350 para voos internacionais.

Bagagem de mão padrão: A bagagem de mão deve ser obrigatoriamente acomodada nos compartimentos superiores. Por isso, é importante respeitar as dimensões e os pesos permitidos: 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade, incluindo as rodas. Caso a bagagem esteja fora do padrão estabelecido, o Cliente estará sujeito à cobrança de franquia de bagagem.



Artigos pessoais: Os artigos pessoais, como mochila, bolsa, ecobag, pasta para laptop, sacola de compras do aeroporto e case de câmera/eletrônicos podem ser acomodados abaixo do assento à sua frente. As dimensões máximas permitidas para itens pessoais são: 32 cm de largura, 22 cm de altura e 43 cm de profundidade.

Fique atento antes de embarcar

Planejamento: É fundamental planejar sua viagem com antecedência e verificar as dimensões e peso permitidos para cada tipo de bagagem.

Organização: Organize sua bagagem de forma eficiente, separando o que será transportado como item pessoal e o que irá na mala pequena.

Opções de tarifas: Analise as diferentes opções de tarifas oferecidas pelas companhias aéreas e escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades.

Orientações úteis

Para ajudar os viajantes nessa missão, a AirHelp, empresa de tecnologia de viagens que auxilia passageiros em interrupções de voos, reuniu as principais orientações que podem fazer toda a diferença antes do embarque, evitando despesas adicionais e problemas com as empresas aéreas. Confira:



1. Peso permitido para bagagem de mão: geralmente as companhias aéreas permitem que o passageiro leve uma mala de mão e um item pessoa, como uma bolsa ou uma mochila. Mas é fundamental o viajante saber quantos quilos de bagagem pode levar no avião. A maioria das empresas estabelece limites de peso que variam de 5 a 10 kg para a bagagem de mão, dependendo da classe e do destino.



2. Peso permitido para bagagem despachada: essa informação varia significativamente entre as companhias aéreas. Normalmente os limites de peso para bagagens despachadas estão entre 20 a 30 kg para voos internacionais, mas isso pode mudar dependendo da rota, da classe de serviço e até do tipo de tarifa adquirida

.

3. Tarifa padrão de bagagem despachada: cobrada para malas que vão no compartimento de carga do avião, a tarifa pode variar dependendo de fatores como a rota do voo, a classe de bilhete e até a política específica da companhia aérea. Em geral, muitas tarifas econômicas incluem pelo menos uma mala despachada sem custo adicional, enquanto outras podem requerer um pagamento extra por qualquer bagagem despachada. É importante que o passageiro verifique as informações diretamente no site da companhia aérea ou em seu bilhete para entender o que está incluso em sua tarifa.



4. Taxa de bagagem extra: costuma ser aplicada por quilo adicional e pode variar entre diferentes companhias aéreas e destinos. Voos internacionais, por exemplo, tendem a ter taxas mais altas por excesso de bagagem em comparação com voos domésticos. O ideal é que o passageiro planeje com antecedência e pese suas malas antes de chegar ao aeroporto para evitar taxas inesperadas. Algumas companhias também oferecem a opção de pagar on-line antecipadamente por excesso de bagagem, muitas vezes a um custo menor do que no aeroporto.



5. Tarifa por bagagem de mão adicional: essa taxa por uma peça extra de bagagem de mão altera de acordo com a companhia aérea e pode ser influenciada pelo tipo de voo, seja ele doméstico ou internacional. É importante que o viajante verifique as especificações de tamanho e peso para essa bagagem adicional, pois o não cumprimento pode resultar em custos adicionais ou na necessidade de despachar os itens excedentes.



6. Taxa de bagagem especial: essa tarifa se aplica a itens que não se enquadram nas categorias convencionais de bagagem devido ao seu tamanho, peso ou natureza, incluindo equipamentos esportivos como bicicletas e pranchas de surf, instrumentos musicais grandes e itens frágeis que requerem manuseio especial. As empresas aéreas frequentemente têm diretrizes específicas e tarifas para esses tipos de bagagem, devido à necessidade de cuidados extras durante o transporte.



7. Taxas de alteração ou cancelamento de bagagem: são cobradas por algumas companhias aéreas quando os passageiros precisam modificar ou cancelar seus planos de bagagem após a reserva inicial. Essas taxas podem ser aplicadas, por exemplo, se um passageiro decide aumentar o número de malas despachadas ou reduzir a quantidade de bagagem devido a uma mudança nos planos de viagem. O custo dessas alterações muda de acordo com a política da companhia aérea, o tipo de bilhete adquirido e o quão perto da data de partida as mudanças são feitas. Cabe ao passageiro revisar as políticas de alteração e cancelamento ao reservar sua passagem, evitando gastos desnecessários.