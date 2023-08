430

Valor da tarifa pelo excesso de bagagem ainda não foi informado pela companhia aérea Norberto Duarte/AFP A Latam informou, nesta segunda-feira (14/8), que vai começar a fiscalizar se os passageiros estão cumprindo as regras de quantidade de bagagens e medidas da mala permitidas em sua tarifa, podendo cobrar uma taxa para que a bagagem que exceda o permitido seja enviada ao porão do avião.









Caso o espaço na cabine não seja suficiente, a companhia aérea envia a bagagem ao porão sem cobrar taxa, mas se exceder a quantidade e medida permitidas, a taxa adicional será oferecida como opção. “Caso contrário, não poderemos embarcá-las ou nos responsabilizar pelo armazenamento no aeroporto”, explica o site da empresa.





As medidas máximas de bagagem de mão são 55 x 35 x 25 cm (altura, comprimento e largura), incluindo bolsos, rodas, alça, etc. Em relação ao peso, o máximo é de 10kg na cabine Economy e 16kg na Premium Economy ou Premium Business. As demais regras podem ser conferidas no portal da Latam.

Veja a nota oficial da Latam

“Conforme informado pela LATAM, "durante o embarque, verificaremos se todos os nossos clientes estão cumprindo tanto com a quantidade de bagagens permitidas em sua tarifa, como também com as medidas (tamanho da mala). Caso a bagagem exceda a quantidade ou medidas permitidas, será cobrada uma taxa para que seja enviada ao porão do avião.”