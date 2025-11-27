Lagoa Santa se ilumina com a programação de Natal neste fim de semana

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na margem serena da Lagoa Central, em Lagoa Santa, onde as águas espelham séculos de histórias geológicas e humanas, a Casa da Orla consolida-se não apenas como espaço físico, mas como tecido vivo da comunidade. Seu Mercadinho de Natal, em sua terceira edição em 2025, transcende o comércio sazonal para tornar-se ritual de pertencimento – uma antítese poética à efemeridade digital contemporânea. Mais que uma loja de arte e decoração, a Casa da Orla revela-se como um local de aconchego, com cara de casa de vó.







No próximo sábado, 29 de novembro, a Casa da Orla terá a estreia da marca artesanal Áurika Essências (idealizada por Luciana Campolina, Victória Campolina e Ricardo Porichis) ressignifica o Natal como experiência sinestésica. Velas de cera vegetal – em formato de Papai Noel, árvores natalinas e renas – dançam ao ritmo das brisas suaves, aromatizadores que sintetizam o cerrado em ebulição, sais de banho que transformam banheiros em cápsulas de introspecção – cada produto é manifesto ao espírito natalino agora no final de ano. Não se trata de mercadorias, mas de ferramentas para reencantamento, onde o ato de acender uma vela torna-se cerimônia de reconexão com ciclos naturais esquecidos.

Velas natalinas da Áurika Essências Victória Campolina/Divulgação

“Guiados por aromas, pela natureza e pelo poder dos pequenos gestos que transformam o dia a dia, somos uma marca dedicada a despertar memórias, acolher a casa e levar leveza a quem usa nossos produtos. Cada criação é feita com carinho, intenção e atenção aos detalhes — pensada para oferecer aconchego, cuidado e uma experiência sensorial especial”, comemora Luciana Campolina.



Arqueologia do encontro





Desde seu lançamento em 15 de novembro, o Mercadinho de Natal revela-se como um local de encontros, de conversas sobre a memória coletiva, um espaço de decoração, moda e artesanato onde os clientes e amigos podem apreciar a vista da lagoa tomando um café quentinho e comendo um bolo delicioso, da confeiteira Ivanir Ferreira. Na abertura do evento, a Casa da Orla promoveu o lançamento do livro sobre o paleontologista Peter Lund, da historiadora Ana Paula Marchesotti, em uma tarde de autógrafos ao som de Raul Mariano e Trio, com um tributo ao cantor Lô Borges. Cada edição funciona como ato performático de resistência – contra a fragmentação social, a favor da lentidão contemplativa.





Show de Moisés Di Souza

Moisés di Souza fará show intimista neste final de semana na Casa da Orla Moisés di Souza/Divulgação

E o próximo sábado promete uma tarde prazerosa ao som do violão do músico mineiro Moisés di Souza, que carrega o sotaque das montanhas de Minas. O artista vai apresentar clássicos internacionais de The Beatles, Carpenters e Roberta Flack, além de sucessos da MPB, em versões instrumentais cheias de emoção e elegância. Moisés, que compôs o hit "Se você quer sorrir" para Patati Patatá e trabalhou com o lendário Bozo do SBT e bandas como Azul, traz uma surpresa especial: a estreia de uma música autoral criada exclusivamente para a Casa da Orla. A apresentação, munido apenas de seu violão, é um convite à contemplação e à nostalgia.





A apresentação na Casa da Orla também celebra grandes sucessos da música brasileira, resgatando melodias que permanecem vivas na memória afetiva do público, tudo dentro do "Finger Style", onde o violão parece cantar cada nota que carrega a mineiridade, a delicadeza das cordas e a maturidade de um artista que transita com naturalidade entre o erudito, o popular e suas próprias histórias. O pocket show de Moisés Di Souza é um convite à contemplação: música para ouvir de perto, sentir fundo e guardar na alma.









Serviço





Casa da Orla – Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa/MG

Horário: 10 às 20h

Show Moisés de Souza: a partir das 17h

Instagram: @casadaorlamg | @aurikaessencias | @moisesdisouzamds





Entrada gratuita





































