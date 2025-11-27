Lagoa Santa se ilumina com a programação de Natal neste fim de semana
Casa da Orla inaugura coleção natalina com as velas da Áurika Essências junto com show de Moisés Di Souza
Na margem serena da Lagoa Central, em Lagoa Santa, onde as águas espelham séculos de histórias geológicas e humanas, a Casa da Orla consolida-se não apenas como espaço físico, mas como tecido vivo da comunidade. Seu Mercadinho de Natal, em sua terceira edição em 2025, transcende o comércio sazonal para tornar-se ritual de pertencimento – uma antítese poética à efemeridade digital contemporânea. Mais que uma loja de arte e decoração, a Casa da Orla revela-se como um local de aconchego, com cara de casa de vó.
No próximo sábado, 29 de novembro, a Casa da Orla terá a estreia da marca artesanal Áurika Essências (idealizada por Luciana Campolina, Victória Campolina e Ricardo Porichis) ressignifica o Natal como experiência sinestésica. Velas de cera vegetal – em formato de Papai Noel, árvores natalinas e renas – dançam ao ritmo das brisas suaves, aromatizadores que sintetizam o cerrado em ebulição, sais de banho que transformam banheiros em cápsulas de introspecção – cada produto é manifesto ao espírito natalino agora no final de ano. Não se trata de mercadorias, mas de ferramentas para reencantamento, onde o ato de acender uma vela torna-se cerimônia de reconexão com ciclos naturais esquecidos.
“Guiados por aromas, pela natureza e pelo poder dos pequenos gestos que transformam o dia a dia, somos uma marca dedicada a despertar memórias, acolher a casa e levar leveza a quem usa nossos produtos. Cada criação é feita com carinho, intenção e atenção aos detalhes — pensada para oferecer aconchego, cuidado e uma experiência sensorial especial”, comemora Luciana Campolina.
Arqueologia do encontro
Desde seu lançamento em 15 de novembro, o Mercadinho de Natal revela-se como um local de encontros, de conversas sobre a memória coletiva, um espaço de decoração, moda e artesanato onde os clientes e amigos podem apreciar a vista da lagoa tomando um café quentinho e comendo um bolo delicioso, da confeiteira Ivanir Ferreira. Na abertura do evento, a Casa da Orla promoveu o lançamento do livro sobre o paleontologista Peter Lund, da historiadora Ana Paula Marchesotti, em uma tarde de autógrafos ao som de Raul Mariano e Trio, com um tributo ao cantor Lô Borges. Cada edição funciona como ato performático de resistência – contra a fragmentação social, a favor da lentidão contemplativa.
Show de Moisés Di Souza
E o próximo sábado promete uma tarde prazerosa ao som do violão do músico mineiro Moisés di Souza, que carrega o sotaque das montanhas de Minas. O artista vai apresentar clássicos internacionais de The Beatles, Carpenters e Roberta Flack, além de sucessos da MPB, em versões instrumentais cheias de emoção e elegância. Moisés, que compôs o hit "Se você quer sorrir" para Patati Patatá e trabalhou com o lendário Bozo do SBT e bandas como Azul, traz uma surpresa especial: a estreia de uma música autoral criada exclusivamente para a Casa da Orla. A apresentação, munido apenas de seu violão, é um convite à contemplação e à nostalgia.
A apresentação na Casa da Orla também celebra grandes sucessos da música brasileira, resgatando melodias que permanecem vivas na memória afetiva do público, tudo dentro do "Finger Style", onde o violão parece cantar cada nota que carrega a mineiridade, a delicadeza das cordas e a maturidade de um artista que transita com naturalidade entre o erudito, o popular e suas próprias histórias. O pocket show de Moisés Di Souza é um convite à contemplação: música para ouvir de perto, sentir fundo e guardar na alma.
Serviço
Casa da Orla – Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa/MG
Horário: 10 às 20h
Show Moisés de Souza: a partir das 17h
Instagram: @casadaorlamg | @aurikaessencias | @moisesdisouzamds
Entrada gratuita