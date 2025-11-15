Tributo ao cantor Lô Borges inaugura o Mercadinho de Natal em Lagoa Santa
Em tarde de estreia na Casa da Orla, 'Raul Mariano e Trio' mergulha na MPB e homenageia o ícone mineiro falecido recentemente, unindo música e literatura
compartilheSIGA
Neste sábado, 15 de novembro, a Casa da Orla , em Lagoa Santa, se transforma em um palco vibrante de celebração à música brasileira com a apresentação do Raul Mariano Trio. O evento, que tem entrada franca a partir das 16h, marca não apenas a estreia do projeto em formação enxuta, mas também a inauguração do Mercadinho de Natal, um espaço encantador que promete aquecer o fim de ano com artesanato, gastronomia local e o brilho das festas. No centro de tudo, o lançamento do novo livro da historiadora Ana Paula Marchesotti, sobre a vida e obra de Peter Lund, que entrelaça cultura e história mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Milton Nascimento lamenta morte de amigo e companheiro Lô Borges
- Concerto com a Filarmônica foi o grande orgulho de Lô Borges
Com Raul Mariano nos vocais e guitarra, Tiago Fernandes no baixo e Sune Salminen na bateria, o trio promete um repertório que é um verdadeiro mergulho na essência da MPB. Releituras criativas de Gilberto Gil, Djavan, Moraes Moreira e Caetano Veloso ganham arranjos contemporâneos, valorizando a intimidade de uma formação reduzida que destaca cada nota e emoção. “Somos três músicos forjados pelo que se convencionou chamar de MPB e sempre nos apropriamos dessas canções para tocá-las do nosso jeito. Vai ser um show repleto de pérolas cuidadosamente escolhidas para a ocasião. Quem comparecer não vai se arrepender”, afirma Raul Mariano, com entusiasmo contagiante.
Tributo
O ponto alto da tarde será a homenagem especial ao compositor mineiro Lô Borges, que morreu no último dia 2 de novembro. Ícone do Clube da Esquina, Borges deixou um legado de melodias poéticas e inovadoras que influenciaram gerações. O tributo, inserido no repertório com sensibilidade, evoca memórias de canções atemporais e reforça a conexão de Lagoa Santa com suas raízes culturais – um gesto tocante em meio à alegria natalina do mercadinho.
O Mercadinho de Natal, inaugurado junto ao evento, traz barracas temáticas com produtos artesanais, decorações festivas e delícias regionais, criando um ambiente acolhedor para famílias e amigos. A Casa da Orla, às margens da lagoa, se torna o cenário perfeito para essa fusão de sons, sabores e histórias.
Leia Mais
Serviço:
Raul Mariano Trio na Casa da Orla
Quando: sábado, 15 de novembro, a partir das 16h
Onde: Casa da Orla – Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d'Arc, Lagoa Santa (MG)
Entrada franca
Evento inclui lançamento do livro de Ana Paula Marchesotti e inauguração do Mercadinho de Natal