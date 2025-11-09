Assine
HOMENAGEM

Cantores homenageiam Lô Borges em festival no Santa Tereza, em BH

Quarteto Travessia e outros parceiros do Clube da Esquina animaram o público no Mercado Distrital do Santa Tereza neste domingo (9/11)

Melissa Souza
09/11/2025 14:45 - atualizado em 09/11/2025 14:48

A apresentação contou com Gabriel Guedes, Fred Borges e Marcelo Dante, que relembraram a obra e o legado de Lô
A apresentação contou com Gabriel Guedes, Fred Borges e Marcelo Dante, que relembraram a obra e o legado de Lô

Lar do Clube da Esquina, o bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, recebeu o Quarteto Travessia no Festival Sabores e Sons de Minas para homenagear o cantor Lô Borges neste domingo (9/11). O artista, que morreu no dia 2 de novembro, ganha um tributo com grandes nomes da música.

Repleto de emoção e história, a apresentação contou com Gabriel Guedes, Fred Borges e Marcelo Dante que relembraram a obra e o legado de Lô. Além deles, outros amigos do artista, como Wilson Lopes, Rai Medrado e Bárbara Barcellos, marcaram presença no evento e enalteceram seu trabalho musical.


O tributo faz parte do Festival Sabores e Sons de Minas, evento que celebra a cultura e a gastronomia mineira. Junto ao Quarteto Travessia, outros parceiros do Clube da Esquina marcaram presença na apresentação. O show, previsto para começar às 13h, teve início às 13h45, mas o atraso foi ignorado quando iniciaram a cantoria com “Toda essa água”, acompanhada pelo público.


Em meio a palmas, vivas e emoção, as pessoas presentes seguiram acompanhando as músicas tocadas com alegria. Mesmo com o espaço lotado, as pessoas não deixaram de dançar e cantar os versos de “Quem sabe isso quer dizer amor” na sequência.

Quarteto Travessia no Festival Sabores e Sons de Minas homenageando Lô Borges neste domingo (9/11)
Quarteto Travessia no Festival Sabores e Sons de Minas homenageando Lô Borges neste domingo (9/11)


'Faz o L de Lô Borges'


O cantor e sobrinho de Lô, Fred Borges, adiantou que o repertório foi pensado na discografia do tio, mas que os músicos pensaram em intercalar o show com outras músicas do Clube da Esquina.


"Faz o L de Lô Borges. Pelo momento que estamos passando, pensamos em cantar, principalmente, as músicas dele. Hoje o dia é dele", disse Fred, animado.


O sobrinho relatou que, apesar de viver um luto, ficou emocionado com a repercussão da morte de Lô. De acordo com ele, foi bonito entender que a obra do tio ultrapassa barreiras e gerações e que, daqui pra frente, Lô deixa um legado.


“Perceber que estão tão consternados quanto nós, da família. Uma coisa que eu vi várias pessoas chorando copiosamente na esquina. Lá é um lugar de homenagem pra trajetória do Lô, que é um legado imaterial e histórico da humanidade que não tem preço”, contou.

Leia Mais


Outras homenagens


Nesse sábado (8/11), a missa de sétimo dia de Lô Borges, realizada na Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, em BH, também foi palco de homenagens. Amigos, familiares e corais entraram os conhecidos versos de “O Trem Azul” e “Quem sabe isso quer dizer amor”, composições do cantor que transcenderam gerações na cena musical brasileira.


Os corais Ensaio Aberto, Coral do Hospital Felício Rocho e Madrigal Scala realizaram as homenagens na igreja lotada ao final da missa. A primeira música tocada pelos corais foi “O Trem Azul”. A princípio, apenas os familiares e amigos próximos de Lô cantaram o sucesso, mas, depois, todos os presentes seguiram com a música, conhecida pelo verso “Você pega o trem azul, o sol na cabeça”.


A cantoria comoveu os presentes, envolvendo-os em lágrimas e vivas. Em seguida, o sobrinho do cantor, Rodrigo Borges, cantou “Quem sabe isso quer dizer amor” enquanto tocava violão. Em pouco tempo, toda a igreja engajou e participou da homenagem. Segundo Rodrigo, a beleza e o reconhecimento do trabalho do de Lô devem ficar marcados.


Contribuição para a MPB


A partida de Lô Borges relembrou a atemporalidade de seu legado e do grupo Clube da Esquina, no qual foi um dos fundadores, que continuam a inspirar a nova cena musical de Belo Horizonte.


O músico lançou um disco por ano entre 2019 e 2025, mas se destacou como um dos nomes mais influentes da música brasileira há décadas. O Clube da Esquina, nascido nos encontros na capital mineira no fim dos anos 1960, segue moldando a identidade de várias gerações.


O Clube da Esquina foi um coletivo de amigos que revolucionou a MPB. Formado por Milton Nascimento, Lô e Márcio Borges, Toninho Horta e Beto Guedes, o resultado do movimento foi uma sonoridade única, com harmonias sofisticadas e letras poéticas reconhecidas mundialmente.


Lô foi coautor, junto a Milton Nascimento, do álbum "Clube da Esquina", lançado em 1972, um divisor de águas na música brasileira. Sua parceria com Milton começou cedo, com composições como "Para Lennon e McCartney" e "Clube da Esquina", presentes no disco Milton, de 1970.


Descrito como um "craque em harmonias e melodista habilidoso", o artista sempre esteve à frente do seu tempo. Sua música se destacou pela fusão de influências, misturando Beatles, baião, psicodelia, jazz, pop, rock progressivo e MPB.


Seu primeiro disco solo, o "Disco do Tênis", de 1972, que contém o sucesso "O Trem Azul", tornou-se um clássico cult e demonstrou sua capacidade inventiva. O álbum teve reconhecimento posterior, chegando a ser citado como influência por artistas internacionais, como Alex Turner da banda Arctic Monkeys.


Lô se manteve como um compositor produtivo ao longo da vida, gravando dezenas de discos. Durante o confinamento da pandemia, por exemplo, chegou a compor cerca de 40 músicas. Segundo o irmão, Yé Borges, ele vinha compondo compulsivamente e deixou quatro álbuns de músicas inéditas prontos – dois deles já mixados.

Serviço


A Feira do Mercado de Santa Tereza é um espaço tradicional da cidade e símbolo da cultura local, com ambiente coberto e entrada gratuita.


O que? Festival Sabores e Sons de Minas

Quando? Domingo (9/11), de 10h às 18h

Onde? Mercado Distrital do Santa Tereza — Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza, BH

Quanto? Entrada gratuita

