Peter Lund "revive": historiadora lança livro com o Pai da Paleontologia

Ah, meus caros amigos de Lagoa Santa e Belo Horizonte, que alegria imensa me invade o peito ao imaginar este momento – como se eu, Peter Wilhelm Lund, pudesse erguer-me das margens desta lagoa que tanto amei e contemplar o fruto de uma vida dedicada à busca da verdade escondida nas entranhas da terra!



É com o coração transbordante de gratidão que falo a vocês sobre este novo livro que a talentosa historiadora Ana Paula Marchesotti consagra à minha humilde existência: “Peter Wilhelm Lund, o Homem, o Cientista, o Mito”, publicado pela Cia Memoriana. Não é a primeira vez que ela mergulha nas minhas cartas amareladas pelo tempo, nos meus desenhos de ossos extintos e nas minhas andanças por estas grutas misteriosas – recordo-me de seu primeiro volume, nascido de uma dissertação acadêmica na UFMG, em 2011, que dissecava minha trajetória científica com a precisão de um bisturi. Mas este novo tomo... ah, este é diferente! Ele não se destina apenas aos sábios de gabinete, mas a todos vocês: às crianças que correm pelas margens da lagoa, aos moradores que conhecem cada pedra destas cavernas, aos curiosos de todas as idades que desejam desvendar o homem por trás do naturalista.

Aqui, Ana Paula revela não só o cientista que revolucionou o estudo dos fósseis e plantou as sementes de ciências no Brasil, mas o homem de carne e osso – o dinamarquês que trocou as neves de Copenhague pelas brisas quentes de Minas Gerais, que sofreu com a solidão, a doença e as dúvidas da mente. Ela transcreve trechos de minhas cartas, aquelas confidências que enviei a parentes distantes, e as entrelaça com ilustrações artísticas de Marina Marchesotti e um projeto gráfico elegante de Olavo Neves. O texto flui leve como as águas da lagoa ao entardecer, convidando o leitor a caminhar comigo pelas grutas de Maquiné, a tocar os ossos de preguiças gigantes que outrora habitaram estas terras.

E o que mais me comove é o olhar crítico dela sobre os mitos que se tecem ao meu redor, como heras sobre as rochas. Fui pintado ora como visionário iluminado, ora como ermitão ultrapassado – imagens que o imaginário local e nacional forjou ao longo dos séculos. Ana Paula desconstrói essas camadas com rigor histórico, mostrando como a memória coletiva oscila entre exaltação e esquecimento. No cruzamento entre o homem, o cientista e o mito, revela-se a minha humanidade mais profunda: fraquezas, paixões, descobertas que mudaram o mundo. Ela reafirma que a ciência não é torre de marfim, mas parte da cultura viva, da memória que une gerações.

Terra de Lund

Com texto leve, documentos históricos, ilustrações artísticas de Marina Marchesotti e projeto gráfico de Olavo Neves, o livro convida leitores de todas as idades a conhecerem a vida e a obra de Lund Olavo Ribeiro Neves

Os lançamentos carregam o simbolismo que eu tanto prezava em vida. Em Lagoa Santa, minha casa por quase meio século, será no dia 15 de novembro de 2025, a partir das 16h, na Casa da Orla, às margens da lagoa central – onde eu passava horas contemplando o reflexo das estrelas na água, sonhando com eras perdidas. Venham ao cair da tarde, quando a noite se aproxima nas margens!

Em Belo Horizonte, no dia 4 de dezembro de 2025, a partir das 19h, no MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade – um espaço que une o urbano ao patrimônio mineiro, ecoando minhas explorações nas entranhas da terra.

Venham, meus amigos! Tragam suas dúvidas, suas histórias de família sobre as cavernas, e deixem que este livro desperte em vocês o mesmo fascínio que senti ao desenterrar o passado. Ana Paula, com sua maestria em História, Museologia e Escrita Criativa, fundadora da Cia Memoriana, transforma o conhecimento em ponte entre o ontem e o amanhã.

Para mais detalhes ou contatos: (31) 986342287

@anapaulamarchesotti no Instagram



Com o espírito de um naturalista que nunca cessou de maravilhar-se, Peter Wilhelm Lund.

Mercadinho de Natal

De frente para a Lagoa central, a Casa da Orla promove o Mercadinho de Natal Carlos Altman/EM





O lançamento do livro da Ana Paula Marchesotti será na Casa da Orla, que inaugura o charmoso Mercadinho de Natal. Inspirado no Marché de Noël, tradicional mercadinho natalino europeu, a feira de arte, artesanato, moda e gastronomia chega neste sábado (15/11), em Lagoa Santa. O evento se estende até o dia 21 de dezembro como muitas novidades a cada final de semana.

A casinha rosada, localizada no número 1732 na avenida Getúlio Vargas (orla da Lagoa Central), será a moradia de Papai Noel. Dentro dela, aprendizes do bom-velhinho – designers, artesãos, confeiteiros, artistas, doceiras e tantos outros – darão as boas-vindas aos visitantes. E o melhor, a entrada ao evento é gratuita e pet friendly.

“A proposta é transformar a charmosa casa em um espaço cultural lúdico e oferecer, além de presentes, um local de encontro que reúne gastronomia, música e a magia do Natal. A presença do Papai Noel aqui conosco é para resgatar a ingenuidade lúdica da infância. É a de mostrar que tanto crianças, quanto os adultos, podem se emocionar com a presença doce do bom-velhinho ”, vibra o artista plástico Aluízio Figueiredo. É ele quem abre as portas da sua loja-ateliê para a realização do evento.

Serviço:

Mercadinho de Naral - Casa da Orla

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d'Arc, Lagoa Santa

Instagram: @casadaorlamg