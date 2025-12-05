Carta de menino de 11 anos pedindo saúde para mãe a Papai Noel emociona web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Uma cartade uma criança para o Papai Noeltem emocionado as redes sociais. O garoto Paulo Marcos da Silva, de 11 anos, morador de São Roque (SP), decidiu pedir ao Bom Velhinho que ele e a família tenham um Natal feliz e que a mãe, Josiane Vieira da Silva, tenha saúde. A mulher de 55 anos foi diagnosticada com depressão.
Na carta endereçada ao Papai Noel, Paulo relatou sua realidade com sinceridade. “Tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é passar o Natal bem com a minha mãe e meus irmãos. Tivemos muitas perdas na família. Irmã, avó e até meu tio. Aqui na minha casa mora eu, meus irmãos e minha mãe. Ela se encontra com depressão, está se tratando no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)”, escreveu.
A menção à mãe na mensagem surpreendeu Josiane, mas reflete um desejo que acompanha o menino há algum tempo. A família tem vivido uma rotina difícil desde que o diagnóstico foi confirmado, especialmente pela falta de apoio de outros parentes.
“Tenho muita tristeza no coração, pois minha mãe fazia bico, mas hoje em dia ela não pode ficar sozinha. Meu pai nos deixou por causa de bebidas. Todos os dias oro para Deus nos guardar. Só Deus sabe de nós”, disse o menino na carta.
Morando com a mãe e três irmãos — de 12, 14 e 15 anos —, Paulo faz parte de uma família numerosa. Ao todo, Josiane teve dez filhos, mas os outros seis não vivem mais com ela e não mantêm contato. A situação financeira é delicada, e o menino não esconde a preocupação com o bem-estar da mãe.
“Às vezes, não tem comida para comer. E eu queria passar um Natal muito bom. Por isso pedi saúde para toda a minha família, mas principalmente para a minha mãe. Ela é tudo que eu tenho”, contou o garoto ao g1.
O menino também revelou ter ficado receoso de compartilhar seu pedido na internet, temendo julgamentos. “Eu estava com medo de escrever e todos julgarem minha família, mas eu entrego na mão de Deus”, escreveu.
Além do pedido pela saúde da mãe, Paulo também mencionou que gostaria de ganhar roupas, sapatos e brinquedos para ele e os irmãos.
Rotina difícil
Para Josiane, o gesto do filho foi emocionante. A mãe, que está sem trabalhar há alguns meses, faz tratamento psicológico no CAPS de São Roque e relata episódios de desmaios ocorridos na rua, que resultavam em machucados frequentes.
“Não é de hoje que a gente passa dificuldades em casa. Quando vi a carta e ele me avisou que havia postado na internet, fiquei na dúvida se deixava lá ou não. Mas minha filha disse que podíamos deixar, porque ele ficou muito feliz. E ele só queria um Natal bonitinho, um Natal feliz comigo e os irmãos”, disse Josiane ao g1.
Hoje, a família sobrevive com o auxílio do Bolsa Família, doações e a ajuda de vizinhos. As contas atrasadas e a falta de alimentos compõem o cenário familiar.
Uma plataforma desenvolvida pelo Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (Norad) permite que o público acompanhe o percurso do Papai Noel pelo mundo, na hora da distribuição dos presentes. Uma fantasia tecnológica que está chamando a atenção na internet.
reprodução .noradsanta.org/en/map
O site é o noradsanta.org. A aventura atrai adultos e crianças, que gostam de aproveitar a magia do Natal. É como se o velhinho estivesse passando em cada país para entregar as lembrancinhas. reprodução site norad
E, afinal, de onde saiu o Papai Noel para a viagem natalina? Pela tradição popular, a terra do “Bom Velhinho” fica no norte da Finlândia, em uma região chamada Lapônia. É ali que ele passa o ano inteiro, se preparando para a festividade de dezembro. Conheça esse lugar diferente. Reprodução/Youtube Santatelevision
É na cidade de Rovaniemi, capital da Lapônia finlandesa, bem próximo ao Círculo Polar Ártico, que se situa a Vila do Papai Noel. No local, é Natal o ano inteiro. Floppyjb/Wikimedia Commons
Com pouco mais de 60 mil habitantes, a longínqua Rovaniemi recebe média de meio milhão de visitantes por ano atraídos pelas lendas natalinas. Andriychenko/Wikimedia Commons
De acordo com reportagem da rede britânica BBC, a vila foi construída nos anos 80. Em dezembro de 1984, o então governador da Lapônia, Asko Oinas, decretou a cidade como sede “oficial” do Papai Noel. flightlog/Wikimedia Commons
A figura lendária do Papai Noel remonta a São Nicolau de Mira, o Taumaturgo, religioso católico conhecido pelo trato afetuoso com crianças que viveu no século VI da era cristã. Dionisius/Wikimedia Commons
São Nicolau viveu na Ásia Menor, onde atualmente está o território da Turquia. Como, então, a localidade finlandesa passou a ser considerada a “pátria” do Papai Noel? Reprodução
No livro “Papai Noel - Uma Biografia”, o historiador canadense Gerry Bowler traça esse caminho. Reprodução
De acordo com o relato do pesquisador, no dia 26 de dezembro de 1857 a revista norte-americana Harper`s Weekly trouxe na capa uma ilustração de um homem gordo vestido de vermelho acompanhado de duendes em um ambiente ártico. A gravura foi feita pelo cartunista Thomas Nast. Thomas Nast/Wikimedia Commons
Esse estereótipo do Papai Noel se fixou nos anos seguintes em especial por desenhos do mesmo Thomas Nast. Mas em uma delas o artista refere-se ao Polo Norte como lar do Bom Velhinho. New York Historical Society/Wikimedia Commons
Houve também a atuação comercial da Coca-Cola na difusão da imagem ao utilizar a figura em suas propagandas. - Divulgação/Coca-Cola Brasil
Foi nos anos 20 do século passado que um locutor de rádio da Finlândia chamado Elner Markus Rautio criou o personagem Tio Markus. Ele difundiu a ideia do Papai Noel residente na montanha Korvatunturi (foto), na Lapônia finlandesa. Suomi/Wikimedia Commons
Apesar de a ideia do Papai Noel da Lapônia ter se fixado no imaginário popular da região no período, levaria décadas até a “oficialização” de Rovaniemi como o reduto noelino. Timo Newton/Wikimedia Commons
Durante a Segunda Guerra Mundial, a capital da Lapônia finlandesa foi bombardeada por russos e alemães. Domínio Público/Wikimedia Commons
Um projeto do arquiteto Alvar Aalto foi responsável por restaurar a cidade de Rovaniemi. Domínio Público
De olho no potencial turístico, nos anos 80 o governo finlandês decretou a Lapônia “província de Papai Noel”. Andriychenko/Wikimedia Commons
Além da Vila do Papai Noel, foi criada uma agência de correio que recebe e responde cartas de crianças com o selo do Círculo Polar Ártico. Jeanie Mackinder/Wikimedia Commons