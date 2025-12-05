Assine
Carta de menino de 11 anos pedindo saúde para mãe a Papai Noel emociona web

Na cartinha, o menino contou que a mãe sofre com depressão e parou de trabalhar

05/12/2025 11:25

Carta de Paulo Marcos pede Natal feliz com a mãe e os irmãos
Carta de Paulo Marcos pede Natal feliz com a mãe e os irmãos

Uma carta de uma criança para o Papai Noel tem emocionado as redes sociais. O garoto Paulo Marcos da Silva, de 11 anos, morador de São Roque (SP), decidiu pedir ao Bom Velhinho que ele e a família tenham um Natal feliz e que a mãe, Josiane Vieira da Silva, tenha saúde. A mulher de 55 anos foi diagnosticada com depressão. 

Na carta endereçada ao Papai Noel, Paulo relatou sua realidade com sinceridade. “Tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é passar o Natal bem com a minha mãe e meus irmãos. Tivemos muitas perdas na família. Irmã, avó e até meu tio.  Aqui na minha casa mora eu, meus irmãos e minha mãe. Ela se encontra com depressão, está se tratando no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)”, escreveu. 

A menção à mãe na mensagem surpreendeu Josiane, mas reflete um desejo que acompanha o menino há algum tempo. A família tem vivido uma rotina difícil desde que o diagnóstico foi confirmado, especialmente pela falta de apoio de outros parentes.

“Tenho muita tristeza no coração, pois minha mãe fazia bico, mas hoje em dia ela não pode ficar sozinha. Meu pai nos deixou por causa de bebidas. Todos os dias oro para Deus nos guardar. Só Deus sabe de nós”, disse o menino na carta. 

Morando com a mãe e três irmãos — de 12, 14 e 15 anos —, Paulo faz parte de uma família numerosa. Ao todo, Josiane teve dez filhos, mas os outros seis não vivem mais com ela e não mantêm contato. A situação financeira é delicada, e o menino não esconde a preocupação com o bem-estar da mãe.

“Às vezes, não tem comida para comer. E eu queria passar um Natal muito bom. Por isso pedi saúde para toda a minha família, mas principalmente para a minha mãe. Ela é tudo que eu tenho”, contou o garoto ao g1.

O menino também revelou ter ficado receoso de compartilhar seu pedido na internet, temendo julgamentos. “Eu estava com medo de escrever e todos julgarem minha família, mas eu entrego na mão de Deus”, escreveu.

Além do pedido pela saúde da mãe, Paulo também mencionou que gostaria de ganhar roupas, sapatos e brinquedos para ele e os irmãos.

Rotina difícil

Para Josiane, o gesto do filho foi emocionante. A mãe, que está sem trabalhar há alguns meses, faz tratamento psicológico no CAPS de São Roque e relata episódios de desmaios ocorridos na rua, que resultavam em machucados frequentes.

“Não é de hoje que a gente passa dificuldades em casa. Quando vi a carta e ele me avisou que havia postado na internet, fiquei na dúvida se deixava lá ou não. Mas minha filha disse que podíamos deixar, porque ele ficou muito feliz. E ele só queria um Natal bonitinho, um Natal feliz comigo e os irmãos”, disse Josiane ao g1.

Hoje, a família sobrevive com o auxílio do Bolsa Família, doações e a ajuda de vizinhos. As contas atrasadas e a falta de alimentos compõem o cenário familiar. 

 

