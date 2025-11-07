Gesto de solidariedade: Correios iniciam campanha ‘Papai Noel 2025’

Está aberta a campanha 'Papai Noel dos Correios' deste ano, uma das ações de solidariedade mais tradicionais do Brasil. Crianças em situação de vulnerabilidade social em todo o país buscam padrinhos e madrinhas para adotar suas cartinhas e realizar os pedidos nesta data tão emblemática.

Em Belo Horizonte, a campanha começou nesta sexta-feira (7/11), com a chegada do Papai e da Mamãe Noel à Agência Central dos Correios, no Centro da capital. Além de BH, mais de 70 mil cartas estão esperando adoção em cidades mineiras como Cachoeira de Minas, Contagem, Passa Quatro, Passos, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

A adoção pode ser feita presencialmente em qualquer agência dos Correios. Também é possível ler e selecionar as cartinhas no site da empresa. Depois da escolha, o padrinho ou a madrinha deve entregar o presente em uma das agências. A entrega deve acontecer até o dia 13 de dezembro, para que as crianças consigam ser presenteadas antes do Natal.

“Essa ação começou aqui em Minas Gerais, há 36 anos. Ano passado, conseguimos adotar 56 mil cartinhas no estado. É uma campanha fantástica. São crianças da rede pública de educação, instituições associadas, creches e abrigos”, contou Ana Carolina de Souza Oliveira, superintendente dos Correios em Minas Gerais.

A campanha começou a partir da sensibilização dos funcionários, que se comoveram com a chegada de cartinhas com pedidos simples, mas carregados de significado. Desde 2010, escolas da rede pública também participam da ação, como uma forma de estimular o processo de escrita dessas crianças.

“Acreditamos no poder das palavras, no afeto que nasce quando uma criança coloca seus sonhos no papel. Mais do que presentes, entregamos esperança, auto-estima e aprendizado. Neste ano, queremos que cada pessoa se sinta parte desta missão”, destacou a superintendente. “Cada carta adotada é um sorriso a mais, é um sonho realizado. Neste ano queremos que cada pessoa se sinta parte desta missão”, completou.

Gesto de solidariedade

Alunos da Creche Comunitária Lago Azul em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, presenciaram a chegada do Papai Noel. Durante o encontro, eles entregaram suas cartinhas para o bom velhinho. Entre os desejos estavam desde o pedido mais criativo, como carros e brinquedos, até objetos básicos, como roupas e material escolar.

Funcionária dos Correios, Adriana Junqueira levou sua sobrinha Ayla, de três anos, para o evento de lançamento da campanha. “Essa ação é muito antiga e veio para poder beneficiar as pessoas carentes. Minha sobrinha está muito animada para conhecer o Papai Noel e entregar a cartinha dela”, contou.

Para Ana Lúcia de Oliveira, também funcionária da empresa, a campanha é uma forma de perpetuar a magia do Natal. Sua filha Ísis, de seis anos, acompanhou de perto a chegada do Papai Noel e fez o seu pedido: uma casa de boneca.

Passo a passo para adoção online

Acesse a Campanha Papai Noel dos Correios

Clique em ‘adotar agora’

Escolha a cartinha que deseja adotar

Prepare o presente: embrulhe e cole a etiqueta

Entregue o presente no ponto de coleta de sua preferência

No site, também é possível se tornar um Super Padrinho (pessoa física) ou um Padrinho Corporativo (pessoa jurídica) e adotar mais de 50 cartinhas.

Cadastro de cartas

Na página da campanha também há a possibilidade de cadastrar cartas. Os textos devem ser manuscritos por crianças em situação de vulnerabilidade social, de até 10 anos de idade. Alunos de instituições da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual e/ou Municipal, até o 5º ano, e crianças com deficiência (PcD), independentemente da idade, também podem participar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Só será aceita uma carta por criança. É necessário anexar uma imagem da carta em JPG ou PNG. Não serão selecionados textos que contenham endereço, telefone ou foto da criança. A identificação de cada pessoa será realizada no momento do cadastro e não será divulgada para os padrinhos e as madrinhas.

*Estagiária sobre a supervisão do subeditor Humberto Santos