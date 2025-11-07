Concurso do Melhor roedor de pequi do mundo acontece neste sábado

Um torneio que promete muita competição e diversão, valorizando o fruto-símbolo do Cerrado. Este é o perfil do concurso “O melhor roedor de pequi do mundo”, que acontecerá, neste sábado (8/11), em Montes Claros, no Norte de Minas.

O inusitado e irreverente concurso chega à sua terceira edição, inserido na programação oficial da 32ª Festa Nacional do Pequi, que começa na noite desta sexta-feira (7/11) e vai até domingo (9/11). Junto com a festividade também acontece o Festival Sabores do Gerais.

A prova para a escolha do “melhor roedor de pequi do mundo” será realizada, a partir das 11 horas, no bar, restaurante e espaço cultural “Venda do Fred”, dedicado aos produtos do sertão geraizeiro. O estabelecimento é de propriedade do empreendedor e palestrante Fred Rocha, que idealizou o inusitado concurso com o objetivo de valorizar o fruto nativo e a preservação do Cerrado, de forma lúdica e criativa.

Nas edições anteriores, o concurso alcançou milhões de visualizações nas redes sociais em diversos países, com milhares de compartilhamentos, inclusive por pessoas famosas.

As inscrições para o concurso devem ser feitas pelo instagram - @vendadofred. Os interessados devem preencher um formulário e deverão postar um vídeo no storie, marcando a @vendadofred, fazendo um desafio às pessoas para o concurso ou falando da sua paixão pelo fruto-símbolo do Cerrado. Haverá uma pré-seleção, com a escolha de 20 inscritos (10 homens e 10 mulheres) para participarem das provas de roedor de pequi.

No formato da disputa, os competidores terão o tempo de 10 minutos para mostrarem suas habilidades em “roer pequi”. Conforme o regulamento, serão avaliados por uma comissão julgadora os seguintes critérios em relação aos participantes: maior número de pequis roídos, "qualidade da roída", “boca e dentes verdadeiramente amarelados”, "ausência de frescura para pegar no fruto” e “paixão pelo pequi”.

Os “roedores de pequi” vão concorrer a premiações em valores em dinheiro como vale-compra na Venda do Fred: primeiro lugar, R$ 1, 2 mil; segundo lugar, R$ 600,00 e terceiro lugar, R$ 200,00.

Dentro dessa celebração, o concurso promovido pela Venda do Fred se destaca como uma das atrações mais queridas e irreverentes do evento. Criado de forma espontânea, o “Roedor de Pequi” virou fenômeno cultural e digital, com as edições anteriores somando mais de 6 milhões de visualizações e 200 mil compartilhamentos nas redes sociais. O sucesso foi tanto que o concurso já foi uma das matérias mais lidas do jornal Estado de Minas.

A repercussão também conquistou o Brasil: artistas e influenciadores como Tom Cavalcanti e Vanessa da Mata comentaram as publicações, ajudando a projetar a tradição do pequi e o espírito alegre da cultura geraizeira para todo o país.

Serviço

Evento: Concurso “O Melhor Roedor de Pequi do Mundo” – 3ª Edição

Data: Sábado (8/11)

Horário: A partir das 11 horas

Local: Venda do Fred – Rua Deputado Antônio Pimenta, 489, Jardim São Luís, Montes Claros