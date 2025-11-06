Belo Horizonte ganha quinto banheiro autolimpante

Mais um banheiro autolimpante foi inaugurado em Belo Horizonte nesta quinta-feira (6/11). O novo equipamento está em funcionamento na Rua Rio de Janeiro, na altura do nº 700, próximo à Praça Sete, no hipercentro da capital. Com ele, a cidade passou a contar com cinco estruturas desse tipo, cada uma com dois módulos: um feminino e um masculino.

Os demais banheiros autolimpantes estão instalados na Praça da Estação, na Praça Rio Branco, na Avenida Olegário Maciel (na altura da Praça Raul Soares) e na Rua dos Tabaiares (na esquina com a Rua Sapucaí). De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), responsável pelos equipamentos, eles são usados diariamente por mais de 4 mil pessoas.

Todos os banheiros autolimpantes funcionam das 6h às 22h, com tempo máximo de uso de 10 minutos. As duas cabines de cada módulo são equipadas com vaso sanitário, pia, dispensador de sabonete líquido, papel higiênico, secador de mãos e lixeira.

A PBH já confirmou a instalação do sexto banheiro autolimpante, que funcionará na Praça do Papa, na região Centro-Sul. Durante a inauguração da última estrutura, na Rua Rio de Janeiro, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou que, além dele, a capital mineira receberá outros 14 banheiros autolimpantes em 2026. Porém, segundo a PBH, os locais ainda não foram definidos.

"Vamos fazer ainda um estudo técnico para saber onde definitivamente será, mas tem alguns pontos que já sabemos, como o centro de Venda Nova, o centro comercial do Barreiro, a região da Pampulha e os pontos turísticos”, afirmou o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) sobre os novos banheiros, durante a inauguração do novo equipamento na Rua Rio de Janeiro.

Como funcionam os banheiros autolimpantes?

Os banheiros autolimpantes são equipados com sensores de presença: assim que o módulo é desocupado, os sprinklers (chuveiros hidráulicos) são acionados para realizar a higienização com água e produtos de limpeza. O acionamento de todos os serviços — sabonete, água e secagem — também é feito por sensores de aproximação, evitando contato físico e reduzindo o risco de contaminação. Os usuários são orientados por mensagens de áudio sobre o uso correto do espaço.

As portas possuem sinalização luminosa que indica o status do equipamento: livre (luz verde), ocupado (luz amarela), em limpeza (luz azul) e desligado (luz vermelha). Elas se fecham automaticamente após 10 segundos, mas também podem ser abertas ou fechadas manualmente a qualquer momento. Há ainda um sensor de emergência que, quando acionado, mantém a porta aberta por dois minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A locação, instalação, operação e manutenção dos equipamentos são feitas por empresa contratada pela PBH. Além do sistema automático de higienização, equipes fazem rondas periódicas para reforço da limpeza e retirada de resíduos. O contrato tem vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por até cinco anos.