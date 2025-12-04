Assine
ENTÃO É NATAL!

Caravana de Natal leva oficinas, teatro e Papai Noel a Sabará

Atividades ocorrerão na Praça Melo Viana e são abertas ao público

04/12/2025 22:32

A Caravana de Natal do Projeto Conexão Cultural chega a Praça Melo Viana, em Sabará, nos dias 11 e 12 de dezembro, levando uma programação gratuita com oficinas, atrações locais e espetáculo teatral. A iniciativa, que percorre cidades de Minas Gerais durante o mês, busca promover atividades culturais acessíveis ao público de diferentes idades.

Em Sabará, as atividades começam às 16h nos dois dias, com oficinas de criação de brinquedos e enfeites natalinos produzidos com materiais reciclados. Às 19h, artistas e talentos da própria cidade sobem ao palco com apresentações variadas. A agenda segue às 20h com o espetáculo teatral de temática natalina apresentado pela Cia Teatro Construção, de Lavras (MG).

O encerramento da noite fica por conta da chegada do Papai Noel, às 21h30, com a tradicional distribuição de doces para as crianças.

Segundo a organização, as atividades contam com recursos de acessibilidade, como área reservada para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, livretos em braile, tradução simultânea em Libras e assentos destinados a pessoas com deficiência intelectual, além de equipe preparada para oferecer suporte ao público.

Serviço

Caravana de Natal

  • Quando: 11 e 12 de dezembro
  • Horário: a partir das 16h 
  • Local: Praça Melo Viana - Centro
  • Entrada: gratuita

