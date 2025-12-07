Verdadeiro Natal

Entramos na época de celebrar o Natal, e desde o domingo passado nosso Caderno Feminino e Masculino está voltado para falar sobre a data e tudo que a envolve, como decoração, inspiração, presentes, trajes, contatadas, musicais, shows etc. Diante disso, sentimos a necessidade que, apesar de não ser o dia mesmo, destacar o verdadeiro sentido do Natal, para que ele continue vivo na mente e no coração de todos, e não seja engolido pelo apelo comercial e pela correria das festas de fim de ano, que são ótimas e muito válidas, porque confraternizar com amigos é muito importante.



Vivemos vários natais. Tem o lúdico, lindo, com toda a fantasia e romantismo do Papai Noel distribuindo presente para todas as crianças que foram boas durante o ano. Quem não ama a imagem do Bom Velhinho com suas renas voadoras, entrando magicamente pela chaminé das casas? É tanta fantasia que nem questionamos como é possível em uma noite rodar o mundo visitando todas as casas que têm crianças. É lindo ver o brilho no olhar de cada menino quando, em novembro, vê o personagem disponível nos shoppings da cidade.



E por falar em shopping, existe o Natal comercial, aquele que nos leva a comprar presentes para a tradicional troca no momento da comemoração. Não é errado querer trocar presentes, afinal, é tão bom presentar a quem amamos, é um gesto de gratidão.



Mas não podemos esquecer que Natal é a celebração do maior presente que Deus deu aos homens: o seu filho Jesus, o Cristo. Com qual objetivo? Para que ele viesse como homem, para viver aqui, passar por tudo o que passamos, não ser contaminado pelo pecado, morrer na cruz por nós, derramar seu sangue puro, vencer a morte com sua ressurreição, para salvar a todos que crerem nele, e com isso termos a vida eterna.



Todos os cristãos creem nisso. E os que não são cristão, não negam a importância de Jesus aqui na terra. O exemplo que ele deu, tudo o que ele fez, e o que ensinou. Independente de religião – não estamos falando de religião –, Jesus marcou a história da humanidade e é o maior exemplo a ser seguido. Se conseguirmos ser como Cristo foi, o mundo será muito melhor.



O Natal é a celebração de seu nascimento, e é um dos momentos mais lindo e deliciosos do ano: a união familiar. Estar em família e entre amigos, reunidos, interagindo, convivendo e celebrando em torno da mesa, que é o símbolo maior de união.



E como Cristo nos ensinou, é o momento de olharmos para o próximo. Lembrem das cartinhas do Correio, uma campanha que começou tímida e hoje beneficia centenas de milhares e crianças no país. Agir com solidariedade e promover a confraternização durante o ano todo é um princípio básico de quem tem inteligência porque funciona como um fator natural de bem-estar.



Que tal tentarmos ser como Jesus o ano todo? Afinal, ser cristão é ser como Cristo foi. Não basta crer nEle, devemos ser como Ele.

Feliz Natal verdadeiro!

