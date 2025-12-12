Assine
TRÁFICO DE DROGAS

MG: líder de quadrilha é preso com mais de uma tonelada de maconha

Operação da Polícia Civil intercepta caminhão na MG-050, em Itaúna, e prende homem acusado de ser o chefe de organização criminosa que abastece BH e região

LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
12/12/2025 15:26

A apreensão faz parte da segunda fase de uma investigação voltada ao desmantelamento de facções interestaduais conduzida pela 1ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)
Apreensão faz parte da segunda fase de uma investigação voltada ao desmantelamento de facções interestaduais conduzida pela 1ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) crédito: PCMG/ Divulgação

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu cerca de 1,3 tonelada de maconha ao interceptar um caminhão na MG-050, em Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, nessa quinta-feira (11/12). Dois homens foram presos – entre eles, um dos líderes do esquema. A ação ocorreu após um ano e meio de monitoramento contra o tráfico internacional de drogas no estado. 

Leia Mais

A apreensão faz parte da segunda fase de uma investigação voltada ao desmantelamento de facções interestaduais conduzida pela 1ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). A primeira etapa, realizada em agosto, na mesma região, já havia resultado na prisão de um suspeito – que não teve a identidade revelada – e na apreensão de 900kg de maconha.

Segundo o delegado Davi Batista Gomes, responsável pela investigação, a droga entrou no país pela fronteira do Mato Grosso, passou por São Paulo e chegou ao estado com destino a Belo Horizonte e região metropolitana. 

O caminhão apreendido estava adulterado, com placa trocada e o baú plotado com a marca de uma rede atacadista conhecida no estado, numa tentativa de driblar fiscalização rodoviária. De acordo com os investigadores, o motorista de 39 anos não apenas sabia da carga ilícita como era integrante da organização criminosa. 

A escolta era feita pelo líder da organização, que seguia alguns quilômetros à frente em uma caminhonete Toyota Hilux para detectar bloqueios policiais. Segundo a PC, o homem de 38 anos têm histórico criminal, com muitas passagens, incluindo tráfico de drogas. Durante a abordagem ambos permaneceram calados. 

O delegado destacou que o foco da apreensão no município  foi a estrutura logística da facção. A estratégia era impedir que a maconha do tipo gourmet, de alta qualidade, chegasse aos centros urbanos, onde seria fracionada em uma quantidade até cinco vezes maior, misturada e distribuída a pequenas bocas de fumo. 

Veículos adulterados 

"O melhor momento da apreensão era em Itaúna. Eles fazem essa distribuição, muitas vezes com consórcio entre algumas facções próximas e, quando a droga chega a Belo Horizonte, isso acaba dificultando a localização dela. Por isso que a escolha da equipe, nesse caso especificamente, foi fazer essa apreensão em Itaúna", afirma. 

Como pagamento das drogas, a organização vinha usando veículos roubados ou adulterados que eram enviados a países vizinhos, onde a regularização é facilitada. "Por exemplo, eles roubam e adulteram aqui no Brasil e levam esses veículos para alguns países, como a Bolívia ou Paraguai, onde têm essa facilidade de legalizar", explica o delegado.  

Além dos presos e da droga, foram apreendidos o caminhão e a caminhonete utilizados no transporte. O delegado afirma que novas fases da operação devem ocorrer para alcançar outras frentes da organização. 

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

