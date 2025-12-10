Juiz de Fora: PC prende 11 suspeitos de envolvimento em execuções

A Polícia Civil em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, durante a operação Chamado Final, realizada na manhã desta quarta-feira (10/12), prendeu 11 pessoas que teriam envolvimento em duas mortes na cidade. Outros três suspeitos de participação nesses assassinatos estão foragidos.

Um dos homicídios aconteceu em 11 de janeiro deste ano. Na ocasião, dois irmãos seguiam em uma motocicleta quando, na Avenida Deusdedith Salgado, nas proximidades de uma churrascaria, caíram em uma emboscada preparada por uma facção criminosa rival. Um deles, de 32 anos, morreu no local depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. O outro ficou ferido e conseguiu escapar.

Dos 14 investigados pelas mortes, três estão envolvidos no ataque a tiros contra os irmãos. Os 11 restantes teriam participado da morte de um jovem de 23 anos, que foi espancado em 20 de julho, também neste ano. O rapaz se envolveu em uma briga no Bairro Bonfim, dentro de um bar cujo responsável mantinha vínculos com uma facção criminosa.

De acordo com as apurações, conflitos no interior do estabelecimento eram proibidos pelas regras internas do grupo. Dias após o episódio, a vítima recebeu uma chamada de vídeo para um acerto de contas e foi brutalmente espancada. Em seguida, foi deixada em casa por indivíduos que alegaram à família que ele havia sofrido um acidente de motocicleta. A vítima foi levada a uma unidade de saúde, onde morreu.

Os trabalhos contaram com a participação de equipes das delegacias regionais de Polícia Civil em Juiz de Fora e Ubá, além do apoio da Coordenação de Operações Especiais (Core) e da Coordenação Aerotática (CAT), que empregou um helicóptero no sobrevoo dos pontos de atuação. Cerca de 80 policiais civis foram mobilizados para a ação.

Os presos deram entrada no sistema prisional da cidade.

