TIROTEIO

Conflito entre facções: líderes do tráfico são alvo de ataque armado em BH

De acordo com as investigações, o objetivo dos invasores era matar os chefes do tráfico na Vila Felicidade, no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região Oeste de BH

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
08/12/2025 11:30 - atualizado em 08/12/2025 11:32

As marcas de tiros estão no paredão da quadra da Vila Felicidade
As marcas de tiros estão no paredão da quadra da Vila Felicidade crédito: Leandro Couri/EM/D. A. Press

A polícia investiga o ataque ocorrido na última terça-feira (2/12) durante um churrasco na Praça da Vila Esperança, no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região Oeste de Belo Horizonte, quando homens armados chegaram atirando - quatro em um T-Cross e dois em motocicletas.

Segundo a investigação, os invasores eram integrantes do Comando Vermelho e os alvos pertenciam ao Terceiro Comando Puro (TCP), todos apontados como chefes do tráfico na região.

Entre os alvos estavam Márcio Rodrigues Vaquimaz Moraes, RG 13.192.061, vulgo “Moraes”, Milton Pereira dos Santos, “Miltinho” e Agnaldo de Sousa Silva, “Calango”, os três líderes da gangue que atua com o tráfico de drogas na Vila Esperança. 

Informações do despacho da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, que conduziu a audiência de custódia na última sexta-feira, indicam que a prisão em flagrante dos oito detidos até o momento foi convertida em preventiva.

Os detidos são Gustavo Ferreira da Silva, 27 anos; Renan Pereira dos Santos, 19; Igor Alexandrino Rosa Gonçalves, 30; Iago Amorim Mesquita, 20; Wallison Henrique Cruz da Silva, 22; Wallace Guerra Silva de Oliveira, 20; Kaique Marlon da Silva Oliveira, 25; e Davi Dias Porfírio, 26.

Três réus - Renan, Gustavo e Davi — não compareceram à audiência por estarem hospitalizados, sem previsão de alta médica, sendo representados por seus advogados. A juíza determinou que eles passem por exame de corpo de delito após a alta, caso ainda não tenha sido realizado, e que seja designada nova audiência de custódia para que prestem depoimento sobre as circunstâncias de suas prisões e se sofreram agressões.

