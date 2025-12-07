Juíza converte em preventiva prisões de oito envolvidos em tiroteio
Audiência de conciliação foi uma das mais longas realizadas pela justiça criminal em 2025
Numa das audiências de conciliação mais longas do ano, a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto converteu em prisão preventiva as prisões em flagrante de oito envolvidos no tiroteio ocorrido na última terça-feira (02/12), na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG) - uma invasão do Comando Vermelho (CV) a uma área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), que resultou na morte de duas pessoas e ferimentos a tiros em outras nove.
Quem são os suspeitos?
- Gustavo Ferreira da Silva, de 27 anos;
- Renan Pereira dos Santos, 19;
- Igor Alexandrino Rosa Gonçalves, 30;
- Iago Amorim Mesquita, 20;
- Wallison Henrique Cruz da Silva, 22;
- Wallace Guerra Silva de Oliveira, 20;
- Kaique Marlon da Silva Oliveira, 25;
- Davi Dias Porfírio, 26.
A audiência de conciliação teve início às 8h de sábado (06/12), terminando por volta de 15h. Teve início, então,, a espera pela decisão da juíza, que se trancou na sala dela para reler os depoimentos e fundamentar a decisão, o que só aconteceu no final da tarde de ontem.
Três dos réus não compareceram à audiência, Renan, Gustavo e Davi, porque estão hospitalizados, e ainda não há informações sobre alta médica. Eles foram representados por advogados.
A juíza determinou, ainda, que Renan, Gustavo e Davi passem por exame de corpo de delito após a alta hospitalar, caso ainda não tenha sido realizado pelos profissionais locais de saúde.
E determina também que após a alta médica dos três, seja marcada uma nova audiência de custódia para que eles sejam ouvidos em depoimento.
O tiroteio
Populares relataram aos policiais militares que homens bem armados, vestindo camisetas pretas com a inscrição “Polícia Civil de Minas Gerais” chegaram armados a uma pracinha do bairro Flávio Marques Lisboa e, depois de atirarem várias vezes contra pessoas que ali estavam, fugiram para uma mata que circula o Conjunto Esperança, abrangendo regiões do Alto das Antenas, Invasão da Rua União, Rua Abadias, no Bairro Bonsucesso/Jardim Liberdade e nas proximidades do asilo da Rua Ópera e Rua Gilberto Freire.
O Boletim de Ocorrência informa que, quando os policiais militares chegaram, um VW T-Cross, cor prata, estava parado na transversal da via pública, impedindo o fluxo de veículos e havia pessoas dentro do carro. Na chegada da guarnição, um VW Polo de cor prata, sem placa identificada e várias pessoas fugiram do local. Dentro desse veículo, estava o corpo do motorista baleado.
O quadro fez com que fossem acionadas mais viaturas da PM e também fosse empenhado o helicóptero da corporação.
Protesto
A família de Kaique Marlon da Silva Oliveira, de 25 anos, ferido no tiroteio, protestou contra a prisão dele, alegando que não teve participação no episódio e, que além disso, é autista.
Segundo o pai de Kaique, Mirlando Oliveira, o filho estaria passando pela pracinha. Não participava do churrasco patrocinado por um traficante. Ele tinha ido à casa de um tio, dono de um sacolão, para pegar uma carne, a pedido do pai.
No trajeto, Kaique acabou levando um tiro na perna. Mesmo ferido, conseguiu retornar para casa. O pai, então, o levou para uma unidade de saúde e que lá o filho foi algemado. “Ele estava na maca, ferido. Chorava feito menino, gritando meu nome”, diz o pai.
Kaique foi preso e levado para o Ceresp Gameleira. “Meu filho não é bandido, não tem qualquer envolvimento com o crime. Ele foi baleado, é vítima”, afirma Nirlando.
Para a audiência de conciliação nesse sábado, o pai levou uma declaração emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Cemig informando que Kaique é acompanhado no local por ter vulnerabilidade social familiar e em função de dificuldades relacionadas à sua deficiência mental e autismo.