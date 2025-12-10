Assine
overlay
Início Gerais
UBERABA

Homem baleado enquanto dormia morre e dois suspeitos são presos

O crime teria sido motivado por ciúmes. Um dos suspeitos confirmou desconfiar de um possível um possível relacionamento entre sua ex-companheira e a vítima

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
10/12/2025 19:38 - atualizado em 10/12/2025 19:39

compartilhe

SIGA
x
Suspeitos são presos após assassinato motivado por ciúmes em Uberaba
Suspeitos são presos após assassinato motivado por ciúmes em Uberaba crédito: PCMG/Divulgação

O homem de 37 anos que foi baleado com quatro tiros - no abdômen, no peito e dois nas costas — na madrugada dessa terça-feira (9/12), dentro de sua residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro, morreu algumas horas depois em um hospital da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o registro policial, na noite de ontem dois suspeitos - sendo um o possível autor e o outro responsável por dar apoio ao suposto homicídio - foram presos pela PM.

Leia Mais

A motivação teria sido ciúmes. Segundo relato da namorada da vítima, para fins de registro policial, alguns dias antes do crime ele recebeu ligações do suspeito de 54 anos, que é ex-namorado dela.

O suspeito negou aos policiais militares envolvimento direto no crime, mas confirmou desconfiar de um possível relacionamento entre sua ex-companheira e a vítima.

Ele autorizou a entrada dos militares em sua residência, onde foram apreendidos uma calça jeans submersa em água e um par de coturnos com vestígios de sangue.

Além disso, imagens de câmeras de segurança próximas ao imóvel mostraram que o suspeito chegou em casa, na noite do crime, em um veículo branco, indicando a participação de um segundo envolvido.

O carro foi encontrado estacionado em outro bairro, e o motorista também foi localizado e preso. O segundo suspeito confirmou aos militares que foi ao encontro do autor por volta das 22h e que ele havia pedido ajuda porque estava sem roupas e com o carro quebrado.

O crime

Segundo o registro policial, antes de morrer a vítima relatou que estava dormindo no interior de sua residência quando um homem, usando roupas escuras e uma touca na cabeça, arrombou o portão da casa e, em seguida, a porta da cozinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois disso, ainda conforme a vítima, o suspeito foi até o quarto onde ela dormia e efetuou um disparo de arma de fogo à queima-roupa em seu abdômen. O homem afirmou ter entrado em luta corporal com o agressor e, instantes depois, foi atingido por mais um disparo, dessa vez no peito.

Tópicos relacionados:

uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay