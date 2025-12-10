Homem baleado enquanto dormia morre e dois suspeitos são presos

O homem de 37 anos que foi baleado com quatro tiros - no abdômen, no peito e dois nas costas — na madrugada dessa terça-feira (9/12), dentro de sua residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro, morreu algumas horas depois em um hospital da cidade.

Conforme o registro policial, na noite de ontem dois suspeitos - sendo um o possível autor e o outro responsável por dar apoio ao suposto homicídio - foram presos pela PM.

A motivação teria sido ciúmes. Segundo relato da namorada da vítima, para fins de registro policial, alguns dias antes do crime ele recebeu ligações do suspeito de 54 anos, que é ex-namorado dela.

O suspeito negou aos policiais militares envolvimento direto no crime, mas confirmou desconfiar de um possível relacionamento entre sua ex-companheira e a vítima.

Ele autorizou a entrada dos militares em sua residência, onde foram apreendidos uma calça jeans submersa em água e um par de coturnos com vestígios de sangue.

Além disso, imagens de câmeras de segurança próximas ao imóvel mostraram que o suspeito chegou em casa, na noite do crime, em um veículo branco, indicando a participação de um segundo envolvido.

O carro foi encontrado estacionado em outro bairro, e o motorista também foi localizado e preso. O segundo suspeito confirmou aos militares que foi ao encontro do autor por volta das 22h e que ele havia pedido ajuda porque estava sem roupas e com o carro quebrado.

O crime

Segundo o registro policial, antes de morrer a vítima relatou que estava dormindo no interior de sua residência quando um homem, usando roupas escuras e uma touca na cabeça, arrombou o portão da casa e, em seguida, a porta da cozinha.

Depois disso, ainda conforme a vítima, o suspeito foi até o quarto onde ela dormia e efetuou um disparo de arma de fogo à queima-roupa em seu abdômen. O homem afirmou ter entrado em luta corporal com o agressor e, instantes depois, foi atingido por mais um disparo, dessa vez no peito.