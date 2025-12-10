Mostra reúne carrancas do São Francisco e artesanato do Jequitinhonha

Carrancas do Rio São Francisco, artesanato do Vale do Jequitinhonha e quadros pintados com o uso de terra. Essa mistura de arte de diferentes lugares ocorre numa mostra em Montes Claros, no Norte de Minas. A "Bendita feira”, aberta na tarde de terça (9/12), prossegue durante esta quinta-feira (11/12), reunindo trabalhos feitos à mão de 51 expositores.

A feira apresenta trabalhos em artes visuais, bordados, cerâmicas, esculturas, tecelagem, moda, acessórios e produtos gastronômicos. Em sua nona edição, a mostra é realizada em um espaço próprio, na Rua Rivadávia Lucas Mendes, 30, no Bairro Augusta Mota, na Região Sul da cidade. Logo após o encerramento da exposição, o local será usado para ateliê e oficinas sobre a produção artesanal.

Os trabalhos de Osmar Oliva são um dos destaques da feira. O artista plástico cria quadros com bordados em tecidos reciclados. “Fiz os bordados em tecidos doados por costureiras e tecelãs do Vale do Jequitinhonha”, explica.

Com os bordados, Oliva desenhou imagens que retratam o sertão, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. “As minhas obras representam o interior de Minas, com desenhos de uma casinha branca, um ipê amarelo ou uma ave. Meus bordados têm essa força do sertão”, explica o artista plástico.

A artista plástica Márcia Prates, conhecida por desenvolver uma técnica inovadora, com o uso de terra para pintar os seus quadros, é outra participante da mostra. “A novidade que trago à feira é a pintura em tampas de tambor e aquarelas e gamelinhas com terra”, detalha.

Em outubro de 2024, o papa Francisco, que morreu em 21 de abril deste ano, foi presenteado com um quadro de Márcia Prates. A obra, com a imagem de São Francisco de Assis, foi oferecido a Francisco pela presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), Sônia Gomes Oliveira, e, na ocasião, postado no perfil do pontífice.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Viviane Marques e Caico Siufi, organizadores da feira, ressaltam que atuam como “guardiões da cultura popular". “Somos caçadores de talentos e desenvolvedores de potenciais, preservando os saberes e fazeres tradicionais, enquanto oferecemos estrutura contemporânea para que esses criadores floresçam, ganhem visibilidade e alcancem novos públicos”, afirma Siufi.