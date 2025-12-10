Assine
Mostra reúne carrancas do São Francisco e artesanato do Jequitinhonha

Feira em Montes Claros apresenta trabalhos em artes visuais, bordados, cerâmicas, esculturas e tecelagem

LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
10/12/2025 18:48

Artista plástico Osmar Oliva apresenta quadros feitos com bordados em tecidos do Vale do Jequitinhonha
Quadros do artista plástico Osmar Oliva são feitos com bordados em tecidos do Vale do Jequitinhonha crédito: Luiz Ribeiro/D.A Press

Carrancas do Rio São Francisco, artesanato do Vale do Jequitinhonha e quadros pintados com o uso de terra. Essa mistura de arte de diferentes lugares ocorre numa mostra em Montes Claros, no Norte de Minas. A "Bendita feira”, aberta na tarde de terça (9/12), prossegue durante esta quinta-feira (11/12), reunindo trabalhos feitos à mão de 51 expositores.

A feira apresenta trabalhos em artes visuais, bordados, cerâmicas, esculturas, tecelagem, moda, acessórios e produtos gastronômicos. Em sua nona edição, a mostra é realizada em um espaço próprio, na Rua Rivadávia Lucas Mendes, 30, no Bairro Augusta Mota, na Região Sul da cidade. Logo após o encerramento da exposição, o local será usado para ateliê e oficinas sobre a produção artesanal.

Os trabalhos de Osmar Oliva são um dos destaques da feira. O artista plástico cria quadros com bordados em tecidos reciclados. “Fiz os bordados em tecidos doados por costureiras e tecelãs do Vale do Jequitinhonha”, explica.

Com os bordados, Oliva desenhou imagens que retratam o sertão, o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. “As minhas obras representam o interior de Minas, com desenhos de uma casinha branca, um ipê amarelo ou uma ave. Meus bordados têm essa força do sertão”, explica o artista plástico.

A artista plástica Márcia Prates, conhecida por desenvolver uma técnica inovadora, com o uso de terra para pintar os seus quadros, é outra participante da mostra. “A novidade que trago à feira é a pintura em tampas de tambor e aquarelas e gamelinhas com terra”, detalha.

Em outubro de 2024, o papa Francisco, que morreu em 21 de abril deste ano, foi presenteado com um quadro de Márcia Prates. A obra, com a imagem de São Francisco de Assis, foi oferecido a Francisco pela presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), Sônia Gomes Oliveira, e, na ocasião, postado no perfil do pontífice.

Viviane Marques e Caico Siufi, organizadores da feira, ressaltam que atuam como “guardiões da cultura popular". “Somos caçadores de talentos e desenvolvedores de potenciais, preservando os saberes e fazeres tradicionais, enquanto oferecemos estrutura contemporânea para que esses criadores floresçam, ganhem visibilidade e alcancem novos públicos”, afirma Siufi.

