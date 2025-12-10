Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Trio suspeito de executar jovem por causa de carro clonado é preso

Jovem de 26 anos foi morto a tiros em Contagem; suspeitos foram encontrados em apartamento em Vespasiano

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/12/2025 10:20

compartilhe

SIGA
x
Crime aconteceu no Bairro Bom Jesus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Crime aconteceu no Bairro Bom Jesus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um homicídio no Bairro Bom Jesus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com três pessoas presas, na noite dessa terça-feira (9/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a vítima, um jovem de 26 anos, foi encontrado caído na rua e com múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Ele ainda apresentava sinais vitais e foi levado para a UPA Ressaca, mas morreu durante atendimento em função das lesões na cabeça, peito, braços e região lombar. 

Uma testemunha relatou que os autores estariam em um táxi. Durante o rastreamento, os militares localizaram o possível esconderijo dos suspeitos em um conjunto habitacional no Bairro Nova York, em Vespasiano (MG). No local, encontraram o táxi Hyundai HB20 usado no crime.

Leia Mais

Ao se aproximarem do apartamento indicado na denúncia, os policiais visualizaram pela janela três suspeitos, além de armas sobre o sofá. Os homens, de 22, 28 e 30 anos, foram presos. No interior do imóvel, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, um revólver calibre .38, um celular e dinheiro.

O suspeito de 22 anos confessou que dirigiu o táxi durante o crime e afirmou que o veículo era alugado. O homem de 30 anos assumiu ser o autor dos disparos e disse ter cometido o homicídio ao ser ameaçado pela vítima por causa de uma transação envolvendo um Hyundai i30, que seria clonado. Já o terceiro suspeito alegou não ter participação no crime e afirmou que apenas acompanhava os outros dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o veículo removido ao pátio credenciado. Os três detidos foram encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.

Tópicos relacionados:

contagem grande-bh pm policia-civil vespasiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay