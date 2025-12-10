Trio suspeito de executar jovem por causa de carro clonado é preso

Um homicídio no Bairro Bom Jesus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com três pessoas presas, na noite dessa terça-feira (9/12).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, um jovem de 26 anos, foi encontrado caído na rua e com múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Ele ainda apresentava sinais vitais e foi levado para a UPA Ressaca, mas morreu durante atendimento em função das lesões na cabeça, peito, braços e região lombar.

Uma testemunha relatou que os autores estariam em um táxi. Durante o rastreamento, os militares localizaram o possível esconderijo dos suspeitos em um conjunto habitacional no Bairro Nova York, em Vespasiano (MG). No local, encontraram o táxi Hyundai HB20 usado no crime.

Ao se aproximarem do apartamento indicado na denúncia, os policiais visualizaram pela janela três suspeitos, além de armas sobre o sofá. Os homens, de 22, 28 e 30 anos, foram presos. No interior do imóvel, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, um revólver calibre .38, um celular e dinheiro.

O suspeito de 22 anos confessou que dirigiu o táxi durante o crime e afirmou que o veículo era alugado. O homem de 30 anos assumiu ser o autor dos disparos e disse ter cometido o homicídio ao ser ameaçado pela vítima por causa de uma transação envolvendo um Hyundai i30, que seria clonado. Já o terceiro suspeito alegou não ter participação no crime e afirmou que apenas acompanhava os outros dois.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o veículo removido ao pátio credenciado. Os três detidos foram encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.