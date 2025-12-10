Trio suspeito de executar jovem por causa de carro clonado é preso
Jovem de 26 anos foi morto a tiros em Contagem; suspeitos foram encontrados em apartamento em Vespasiano
Um homicídio no Bairro Bom Jesus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou com três pessoas presas, na noite dessa terça-feira (9/12).
Segundo a Polícia Militar, a vítima, um jovem de 26 anos, foi encontrado caído na rua e com múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Ele ainda apresentava sinais vitais e foi levado para a UPA Ressaca, mas morreu durante atendimento em função das lesões na cabeça, peito, braços e região lombar.
Uma testemunha relatou que os autores estariam em um táxi. Durante o rastreamento, os militares localizaram o possível esconderijo dos suspeitos em um conjunto habitacional no Bairro Nova York, em Vespasiano (MG). No local, encontraram o táxi Hyundai HB20 usado no crime.
Ao se aproximarem do apartamento indicado na denúncia, os policiais visualizaram pela janela três suspeitos, além de armas sobre o sofá. Os homens, de 22, 28 e 30 anos, foram presos. No interior do imóvel, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, um revólver calibre .38, um celular e dinheiro.
O suspeito de 22 anos confessou que dirigiu o táxi durante o crime e afirmou que o veículo era alugado. O homem de 30 anos assumiu ser o autor dos disparos e disse ter cometido o homicídio ao ser ameaçado pela vítima por causa de uma transação envolvendo um Hyundai i30, que seria clonado. Já o terceiro suspeito alegou não ter participação no crime e afirmou que apenas acompanhava os outros dois.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o veículo removido ao pátio credenciado. Os três detidos foram encaminhados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde o caso segue em investigação.