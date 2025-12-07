MG: caixa de supermercado sofre tentativa de homicídio enquanto trabalhava
Crime pode ter sido motivado por ciúmes. Caso foi registrado em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce
Uma caixa de supermercado de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante o expediente em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, na última sexta-feira (5/12). Depois do crime, a suspeita também ameaçou a própria sogra e terminou presa.
Informações da Polícia Militar (PMMG) dão conta que a vítima estava atendendo clientes em seu posto de trabalho quando a autora, de 19 anos, chegou ao estabelecimento comercial proferindo ameaças. De acordo com o boletim de ocorrência, em determinado momento da discussão, a suspeita desferiu golpes de canivete na direção do pescoço da vítima.
A caixa conseguiu se defender e teve a mão esquerda atingida e lesionada. A PMMG foi acionada, e, assim que uma equipe da corporação chegou ao supermercado, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Santa Maria do Suaçuí por um colega de trabalho. A responsável pelos golpes também não estava mais no local.
Na unidade hospitalar, a vítima relatou aos policiais que acredita que há duas possíveis motivações para o ataque. Uma delas é que ela é a atual namorada do ex da autora. A outra é que a irmã da vítima, que não foi identificada, teve um desentendimento com a suspeita nas redes sociais, tendo o relacionamento mencionado como mote.
Aos militares, a funcionária do supermercado alegou que não tem envolvimento com a briga entre a irmã e a agressora.
A equipe policial recebeu informações de que a autora teria fugido em direção ao Bairro Texas e a encontrou na casa da sogra. Foi feita uma busca pessoal e, na bolsa dela, achado um canivete com manchas de sangue na lâmina. A jovem foi questionada sobre o objeto e permaneceu em silêncio.
Durante a abordagem, a sogra da autora, de 39 anos, relatou que foi ameaçada pela jovem. Ela contou que estava com a suspeita no momento do ataque e tentou contê-la, sem sucesso.
Quando retornaram para casa, a sogra pediu que a jovem se entregasse, mas acabou sendo ameaçada. Conforme o relato, a jovem teria dito que a sogra “seria cortada caso tentasse pegar o canivete”.
A jovem foi presa pelo crime de homicídio tentado e por ameaça. As vítimas foram atendidas ao hospital municipal e levadas à Delegacia de Ganhães para depoimento. O caso segue sob investigação.