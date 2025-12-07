MG: caixa de supermercado sofre tentativa de homicídio enquanto trabalhava

Uma caixa de supermercado de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio durante o expediente em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, na última sexta-feira (5/12). Depois do crime, a suspeita também ameaçou a própria sogra e terminou presa.

Informações da Polícia Militar (PMMG) dão conta que a vítima estava atendendo clientes em seu posto de trabalho quando a autora, de 19 anos, chegou ao estabelecimento comercial proferindo ameaças. De acordo com o boletim de ocorrência, em determinado momento da discussão, a suspeita desferiu golpes de canivete na direção do pescoço da vítima.

A caixa conseguiu se defender e teve a mão esquerda atingida e lesionada. A PMMG foi acionada, e, assim que uma equipe da corporação chegou ao supermercado, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Santa Maria do Suaçuí por um colega de trabalho. A responsável pelos golpes também não estava mais no local.

Na unidade hospitalar, a vítima relatou aos policiais que acredita que há duas possíveis motivações para o ataque. Uma delas é que ela é a atual namorada do ex da autora. A outra é que a irmã da vítima, que não foi identificada, teve um desentendimento com a suspeita nas redes sociais, tendo o relacionamento mencionado como mote.

Aos militares, a funcionária do supermercado alegou que não tem envolvimento com a briga entre a irmã e a agressora.

A equipe policial recebeu informações de que a autora teria fugido em direção ao Bairro Texas e a encontrou na casa da sogra. Foi feita uma busca pessoal e, na bolsa dela, achado um canivete com manchas de sangue na lâmina. A jovem foi questionada sobre o objeto e permaneceu em silêncio.

Durante a abordagem, a sogra da autora, de 39 anos, relatou que foi ameaçada pela jovem. Ela contou que estava com a suspeita no momento do ataque e tentou contê-la, sem sucesso.

Quando retornaram para casa, a sogra pediu que a jovem se entregasse, mas acabou sendo ameaçada. Conforme o relato, a jovem teria dito que a sogra “seria cortada caso tentasse pegar o canivete”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A jovem foi presa pelo crime de homicídio tentado e por ameaça. As vítimas foram atendidas ao hospital municipal e levadas à Delegacia de Ganhães para depoimento. O caso segue sob investigação.