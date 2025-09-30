Adolescentes são pegos com canivetes em escolas do interior de Minas

Dois adolescentes foram flagrados com canivetes em escolas estaduais do interior de Minas Gerais nessa segunda-feira (29). O primeiro caso aconteceu em Jaíba (MG), no Norte do estado, onde dois alunos, de 16 e 17 anos de idade, se envolveram em uma briga dentro da escola. Na confusão, os dois ficaram feridos, um deles atingido por golpes de uma arma cortante.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os estudantes vinham tendo desentendimentos diários. Testemunhas relataram que o agressor teria reagido a provocações e usado um canivete, ao ser acusado de roubar cotidianamente lanches do colega e fazer chacota com a situação. O B.O. aponta ainda que a briga teria se intensificado por causa de um trabalho de Sociologia, no qual o colega teria pedido para incluir seu nome, pedido negado pelo autor.

Durante a confusão, o agressor sacou o canivete do bolso da bermuda e atingiu o colega, que sofreu um corte de cerca de 4 centímetros nas costas. O agressor também se feriu levemente na mão direita. Ambos foram encaminhados a um hospital da cidade.

A direção informou que não havia registros anteriores de conflitos graves entre os alunos. Os pais foram chamados e acompanharam os procedimentos. O caso foi registrado como lesão corporal e segue em investigação pela Polícia Civil.

Outro caso

O segundo episódio ocorreu em Nanuque (MG), no Vale do Jequitinhonha. Uma aluna de 15 anos foi flagrada carregando uma faca na lateral da mochila. Ao ser abordada pela direção, a estudante alegou que havia esquecido o objeto, usado para cortar cana na sexta-feira anterior.

Antes da chegada da polícia, a adolescente ainda descartou um canivete e uma tesoura no banheiro. Questionada, ela admitiu que levava os objetos cortantes “para defesa”, mas negou sofrer ameaças ou ter desentendimentos na escola.

Arqueólogos egípcios encontraram ruínas de uma instalação militar de 3,2 milhões de anos. Ali havia objetos de grande valor histórico, especialmente uma espada de bronze com hieróglifos (caracteres da escrita do Egito Antigo) que remetem ao nome do faraó Ramsés II. Reprodução/Ministério de Turismo do Egito Outros achados da escavação no local incluem cerâmicas feitas com ossos de animais e vacas sepultadas - mamífero que era considerado sagrado nos rituais do Egito Antigo. A espada foi encontrada em local que sugere aos pesquisadores um uso para combate, muito além do decorativo. Ales.kocourek/Wikimédia Commons Essa descoberta é mais uma recente que trouxe à tona a questão das armas usadas em tempos antigos. E que revelam requintes de crueldade. Uma espada de 3 mil anos em cemitério da Alemanha reforçou o tema. Veja outras! Divulgação - Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera O Zhua (garra, em tradução literal) era uma espécie de mão de ferro do período imperial da China. Esse artefato era utilizado para arrancar principalmente a pele, mas também em outras partes do corpo das pessoas Reprodução Iconografia da Historia A atividade poderia ser feita de maneira lenta e dolorosa ou até de forma mais rápida. Caso o soldado chinês tivesse habilidade com a arma, poderia derrubar seus oponentes do cavalo, já que eles ficavam presos nas garras (ou dedos) do Zhua Reprodução Iconografia da Historia O Katar é oriundo da Índia e tinha o formato de um bracelete contendo lâminas afiadas (normalmente três). A ideia era funcionar como a extensão do braço e tinha os mercenários como seus principais adeptos - Saad Akhtar Wikimedia Commons A arma permitia que o usuário matasse suas vítimas rapidamente, com precisão e sem alvoroço. Também tinha eficiência para perfurar armaduras - Divulgação Worcester Art Museum O Urumi, que era conhecido como Aara em outras localidades, também tem origem indiana como o Katar. É uma espada longa, que podia chegar a até três metros de comprimento, mas com impressionante maleabilidade Wikimedia Commons Isso porque o aço utilizado para construir esse artefato era bastante flexível. As investidas com esta arma se assemelham à de um chicote nos dias atuais. Contudo, com uma gravidade maior Wikimedia Commons O 'Ninho de Abelhas' era utilizado na China, tinha formato hexagonal e comportava 32 flechas. Elas poderiam ser atiradas de forma individual ou até mesmo de maneira simultânea. Neste último caso, lançadas no alvo com fogo Wikimedia Commons Com 32 flechas disparadas ao mesmo tempo, como se fossem pequenos foguetes, o adversário dificilmente conseguia escapar com vida - Kai Hendry Wikimedia Commons O Chukonu também possui origem chinesa e é um antecessor do rifle automático. O suporte de madeira na parte de cima comportava até dez flechas. Além disso, entrava em posição de disparo automaticamente após a anterior ter sido acionada - licorne argent site Todas elas poderiam ser atiradas em apenas dez segundos. Tal situação impedia um grande tempo de reação do oponente e poupava tempo de ataque com relação aos arqueiros, por exemplo. As flechas também carregavam doses de veneno - The Royal Armor Collections O Chakram foi criado na Índia e poderia ser mortal em diversas situações. Esse artefato de formato circular era tão afiado em suas pontas que poderia cortar os membros dos seus adversários com tranquilidade - divulgação wulflund.com No entanto, era necessário ter habilidade para manipulá-la da maneira certa. O ideal era lançar o Chakram na vertical - Autor desconhecido Dominio Publico Wikimedia Commons A 'Tesoura Gladiadora' era usada pelos lutadores em Roma, na época do Império Romano. O objeto era fatal e causava muita dor em suas vítimas. A parte de metal se encaixava no braço dos guerreiros (semelhante ao Katar) e possibilitava bloquear golpes do oponente, além de atacar Reprodução Iconografia da Historia O Macuahuil era composto por um largo pedaço de madeira, no formato de uma espada, com pequenos pedaços de vidro vulcânico de ambos os lados - wikimeia commons De origem mexicana, era comumente utilizado pelos astecas como um porrete e nos típicos rituais de sacrifício .- Códice Florentino autor desconhecido wikimedia commons O Kpinga é um artefato oriundo da África, usado pelas tribos Azande. Esta espécie de faca possuía na grande maioria dos modelos três lâminas que frequentemente eram afiadas. No momento em que os guerreiros que as utilizavam iriam se casar, entregavam o item aos familiares da esposa - Geni wikimedia commons As 'Espadas-gancho' tinham como portadores os monges Shaolin, da China. O objeto tinha apenas utilidade defensiva. Seu formato era levemente curvado e se assemelhava a um anzol em uma das pontas - swordpedia - creative commons Inclusive, a arma tinha a possibilidade de ser ligada a outras espadas. Caso o portador tivesse habilidade para manuseá-la, se transformava em um item fatal para a vítima - Aeioun wikipedai commons Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A jovem foi encaminhada à delegacia acompanhada do pai, e o caso foi registrado como porte ilegal de arma branca.