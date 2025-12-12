Fiocruz homenageia Milton Nascimento com título de Doutor Honoris Causa

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O cantor e compositor Milton Nascimento vai receber o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Fiocruz na próxima terça-feira (16/12). O artista será representado pelo maestro de sua banda, Wilson Lopes, durante a cerimônia realizada às 16h, no auditório da Fiocruz Minas, em Belo Horizonte. A homenagem foi aprovada por unanimidade e honra à obra de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira.

O presidente da instituição, Mário Moreira, ressaltou a força da carreira e da música de Bituca, como é popularmente conhecido. “O legado artístico de Milton Nascimento é inegável e sua obra está em sintonia com a missão da nossa instituição", afirmou Moreira.

Desde o início da carreira, Milton utilizou seu talento como forma de denúncia social e enfrentamento das injustiças, o que reflete nas letras de suas músicas. Suas canções tornaram-se símbolos de luta, como “Milagre dos Peixes” (1974), “Maria, Maria” (1978), que engrandece a força das mulheres, e se firmou como um hino de coragem e resistência, e “Coração de Estudante” (1983), que marcou o movimento das Diretas Já no Brasil.

A trajetória de Bituca também é marcada por sua relação com os povos indígenas. Desde os anos 1970, Milton teve experiência com diferentes etnias, o que resultou no projeto “Txai”, lançado em 1991, após um período de convivência com os povos da floresta no Acre, especialmente os Ashaninka.

Além disso, em 2010, Milton foi batizado pelos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, fortalecendo o compromisso com a defesa dos povos originários.

Caminho até a 'esquina'

Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942, o cantor ficou órfão de mãe ainda bebê. Mudou-se para Juiz de Fora, na Zona da Mata, e depois, em Três Pontas, no Sul de Minas, onde cresceu com os pais adotivos, que logo na infância incentivaram sua formação musical.

Aos 13 anos ganhou seu primeiro violão e, aos 15, formou, ao lado do amigo Wagner Tiso, o grupo vocal Som Imaginário, seguido pelo conjunto W’s Boys, que se apresentava em bailes da região.

No início da década de 1960, mudou-se para a capital mineira, onde integrou o movimento que daria origem ao histórico Clube da Esquina, ao lado de Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges e Fernando Brant, grupo que revolucionou a música brasileira e levou Minas Gerais ao cenário musical internacional.

Ao longo da carreira lançou 47 álbuns, participou de 13 filmes, conquistou quatro Grammys e colecionou parcerias com grandes nomes nacionais e internacionais.