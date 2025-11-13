NRC lança vinil de Milton Nascimento com gravações inéditas
Em formato acústico e com capa de OSGEMEOS, 'Tarde' traz clássicos como 'Clube da Esquina' e 'Nada será como antes', além de 'Peixinhos do mar'
Milton Nascimento está de volta ao Noize Record Club (NRC) com um disco inédito em vinil. “Tarde” reúne clássicos do cantor e compositor em formato acústico, entre eles, “Clube da Esquina” e “Nada será como antes”. “Beco do Mota” e “Saudade dos aviões da Panair” também estão entre as faixas. O álbum ainda conta com três gravações inéditas: “Peixinhos do mar”, “Fazenda” e “Tarde”.
“Eu descobri essas gravações e me apaixonei. Quando me tornei empresário do meu pai, quis desengavetar isso. Pensei: 'as pessoas também precisam ouvir essa maravilha'”, conta Augusto Nascimento, filho e empresário de Milton, em material enviado à imprensa.
No disco, a voz de Bituca está mais do que nunca em primeiro plano, interpretando composições próprias em parceria com Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant, além de Tavinho Moura e Nelson Ângelo. Há ainda a gravação de “A festa”, canção composta por Milton para o disco de estreia de Maria Rita.
Os assinantes do clube vão receber o LP verde translúcido com capa de OSGEMEOS e a revista NOIZE #167.