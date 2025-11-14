Assine
overlay
Início Cultura
Música

Bloco do Bituca estreia na folia de BH em homenagem a Milton Nascimento

Lançamento será hoje (14/11), no Barzenho. No repertório, clássicos como "Maria Maria" e "Travessia". Guitarrista Wilson Lopes faz participação especial

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
14/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Milton Nascimento no desfile da Portela no carnaval deste ano no Rio
Milton Nascimento foi enredo da Portela no carnaval deste ano no Rio e agora ganha bloco na folia de BH, que estreia em 2026 crédito: MAURO PIMENTEL/AFP


Um grupo de apaixonados por carnaval e por Milton Nascimento se uniu para criar o Bloco do Bituca, iniciativa que celebra a trajetória do líder do Clube da Esquina. A estreia será nesta sexta-feira (14/11), a partir das 18h, no Barzenho, antigo Aquilombar, no Bairro Lagoinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


A ideia surgiu durante uma conversa entre os produtores culturais Paula Santtos e Márcio Melo, em Santa Tereza. Enquanto comentavam sobre os artistas da MPB já homenageados no carnaval, como Gilberto Gil, Tim Maia e Belchior, perceberam que Milton Nascimento ainda não tinha um bloco dedicado exclusivamente a sua obra. Há blocos que tocam músicas de Milton, como o Bloco da Esquina, na ativa desde 2013, mas nenhum dedicado inteiramente a ele. A ideia era estrear este ano, mas “colocar um bloco na rua não é fácil”, diz Paula Santtos. O projeto de sair no carnaval acabou adiado para 2026.


Os idealizadores explicam que o evento de hoje é uma prévia para amadurecer o projeto que já está confirmado na programação do carnaval do ano que vem, com o endereço ainda indefinido.


Para dar início à proposta, Paula e Márcio reuniram músicos que também são admiradores de Milton.


A banda é formada por oito integrantes: Michelle Oliveira (voz), Júlia Nascimento (violão), Vanessa Rodrigues (baixo), Thiago Caldas (guitarra), Jefferson Gomes (percussão), Sávio Guido (percussão), Dudu Amendoeira (teclados) e João Michetti (bateria).

O grupo ensaia desde julho e vai se apresentar pela primeira vez nesta sexta. Entre as músicas escolhidas estão os clássicos “Maria, Maria”, “Para Lennon e McCartney” e “Travessia”. “Vamos fazer as músicas mais emblemáticas. Muitas delas se tornaram hinos”, aponta a idealizadora.


Bateria

Formada em direito, Paula Santtos trabalha como paisagista, mas a ligação com o carnaval vem de longa data. Ela toca nos blocos Seu Vizinho, Abalô-caxi e Afro Magia Negra, desde 2015. Entre 2018 e 2020, trabalhou também na produção do Seu Vizinho.

Márcio Melo, produtor cultural, é figura conhecida no cenário carnavalesco de BH. Entre os blocos de que participa, estão Abre-te Sésamo, Toca Raul e Filhos de Tcha Tcha. O formato oficial do Bloco do Bituca ainda está sendo definido. Não se sabe se haverá bateria aberta ao público ou se a apresentação ficará restrita à banda no trio elétrico. “Nossa principal intenção é apresentar o bloco à cidade, mostrar um pouco do repertório que vamos levar para o carnaval e, quem sabe, conseguir parcerias e contratos de show para viabilizar o desfile em 2026”, explica Paula.

O lançamento contará com a participação do guitarrista e produtor musical Wilson Lopes, parceiro de longa data de Milton Nascimento. Lopes integrou a banda de Bituca por cerca de três décadas, desde 1993, e é reconhecido como um de seus mais fiéis colaboradores. Completam a programação da noite o músico Raphael Sales e o DJ Little Sil.


BLOCO DO BITUCA
Lançamento nesta sexta-feira (14/11), a partir das 18h, no Barzenho (Rua Itapecerica, 865, Lagoinha). Participações de Wilson Lopes, Raphael Sales e DJ Little Sil. Ingressos: R$ 25, à venda pelo Sympla.


Outros atrações

>>> ANA CAROLINA

A cantora Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, neste sábado (15/11), no BeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi). Dividido em cinco atos, o show percorre os grandes sucessos da artista com projeções em LED e elementos cênicos que contam a trajetória da mineira de Juiz de Fora. A casa abre às 19h e o show começa às 21h. Ingressos: de R$ 185 a R$ 690, à venda na bilheteria local e na plataforma Sympla.


>>> ARS NOVA

O Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro) recebe, nesta sexta-feira (14/11), às 19h30, o Coral da UFMG Ars Nova para concerto em homenagem ao Dia do Músico. A apresentação tem regência do maestro Lincoln Andrade e participação do pianista Júlio Bastos. No repertório, composições de Marlos Nobre, Emmanuel Coêlho, Ronaldo Miranda, Ernst Mahle, Johannes Brahms e Samuel Barber. Entrada gratuita.


>>> DIVERGÊNCIA SOCIALISTA

A banda Divergência Socialista faz show nesta sexta-feira (14/11), às 20h30, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A apresentação marca o pré-lançamento do compacto em vinil com duas faixas inéditas produzidas por Alê Fonseca, com participações especiais de John Ulhoa (Pato Fu) e do próprio Alê. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria local e na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

bh bituca bloco carnaval lancamento milton-nascimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay