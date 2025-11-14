Bloco do Bituca estreia na folia de BH em homenagem a Milton Nascimento

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Um grupo de apaixonados por carnaval e por Milton Nascimento se uniu para criar o Bloco do Bituca, iniciativa que celebra a trajetória do líder do Clube da Esquina. A estreia será nesta sexta-feira (14/11), a partir das 18h, no Barzenho, antigo Aquilombar, no Bairro Lagoinha.

A ideia surgiu durante uma conversa entre os produtores culturais Paula Santtos e Márcio Melo, em Santa Tereza. Enquanto comentavam sobre os artistas da MPB já homenageados no carnaval, como Gilberto Gil, Tim Maia e Belchior, perceberam que Milton Nascimento ainda não tinha um bloco dedicado exclusivamente a sua obra. Há blocos que tocam músicas de Milton, como o Bloco da Esquina, na ativa desde 2013, mas nenhum dedicado inteiramente a ele. A ideia era estrear este ano, mas “colocar um bloco na rua não é fácil”, diz Paula Santtos. O projeto de sair no carnaval acabou adiado para 2026.



Os idealizadores explicam que o evento de hoje é uma prévia para amadurecer o projeto que já está confirmado na programação do carnaval do ano que vem, com o endereço ainda indefinido.



Para dar início à proposta, Paula e Márcio reuniram músicos que também são admiradores de Milton.



A banda é formada por oito integrantes: Michelle Oliveira (voz), Júlia Nascimento (violão), Vanessa Rodrigues (baixo), Thiago Caldas (guitarra), Jefferson Gomes (percussão), Sávio Guido (percussão), Dudu Amendoeira (teclados) e João Michetti (bateria).

O grupo ensaia desde julho e vai se apresentar pela primeira vez nesta sexta. Entre as músicas escolhidas estão os clássicos “Maria, Maria”, “Para Lennon e McCartney” e “Travessia”. “Vamos fazer as músicas mais emblemáticas. Muitas delas se tornaram hinos”, aponta a idealizadora.



Bateria

Formada em direito, Paula Santtos trabalha como paisagista, mas a ligação com o carnaval vem de longa data. Ela toca nos blocos Seu Vizinho, Abalô-caxi e Afro Magia Negra, desde 2015. Entre 2018 e 2020, trabalhou também na produção do Seu Vizinho.

Márcio Melo, produtor cultural, é figura conhecida no cenário carnavalesco de BH. Entre os blocos de que participa, estão Abre-te Sésamo, Toca Raul e Filhos de Tcha Tcha. O formato oficial do Bloco do Bituca ainda está sendo definido. Não se sabe se haverá bateria aberta ao público ou se a apresentação ficará restrita à banda no trio elétrico. “Nossa principal intenção é apresentar o bloco à cidade, mostrar um pouco do repertório que vamos levar para o carnaval e, quem sabe, conseguir parcerias e contratos de show para viabilizar o desfile em 2026”, explica Paula.

O lançamento contará com a participação do guitarrista e produtor musical Wilson Lopes, parceiro de longa data de Milton Nascimento. Lopes integrou a banda de Bituca por cerca de três décadas, desde 1993, e é reconhecido como um de seus mais fiéis colaboradores. Completam a programação da noite o músico Raphael Sales e o DJ Little Sil.



BLOCO DO BITUCA

Lançamento nesta sexta-feira (14/11), a partir das 18h, no Barzenho (Rua Itapecerica, 865, Lagoinha). Participações de Wilson Lopes, Raphael Sales e DJ Little Sil. Ingressos: R$ 25, à venda pelo Sympla.



Outros atrações

>>> ANA CAROLINA

A cantora Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, neste sábado (15/11), no BeFly Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi). Dividido em cinco atos, o show percorre os grandes sucessos da artista com projeções em LED e elementos cênicos que contam a trajetória da mineira de Juiz de Fora. A casa abre às 19h e o show começa às 21h. Ingressos: de R$ 185 a R$ 690, à venda na bilheteria local e na plataforma Sympla.



>>> ARS NOVA

O Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro) recebe, nesta sexta-feira (14/11), às 19h30, o Coral da UFMG Ars Nova para concerto em homenagem ao Dia do Músico. A apresentação tem regência do maestro Lincoln Andrade e participação do pianista Júlio Bastos. No repertório, composições de Marlos Nobre, Emmanuel Coêlho, Ronaldo Miranda, Ernst Mahle, Johannes Brahms e Samuel Barber. Entrada gratuita.



>>> DIVERGÊNCIA SOCIALISTA

A banda Divergência Socialista faz show nesta sexta-feira (14/11), às 20h30, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A apresentação marca o pré-lançamento do compacto em vinil com duas faixas inéditas produzidas por Alê Fonseca, com participações especiais de John Ulhoa (Pato Fu) e do próprio Alê. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria local e na plataforma Sympla.