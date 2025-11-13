Áurea Martins e Cristovão Bastos lançam álbum de sambas-canções

Nascidos no Rio de Janeiro e amigos há mais de 50 anos, a cantora Áurea Martins, de 85 anos, e o pianista e compositor Cristovão Bastos, de 79, resolvem celebrar essa longa relação que nasceu no subúrbio da capital carioca e seguiu pelos bailes da vida. A dupla se eterniza agora através do álbum “Amizade” (Garapa Records), que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14/11).

Com 10 faixas – quatro compostas em parceria por Bastos –, o disco traz músicas de compositores como Sueli Costa, Moacyr Silva e Jacob do Bandolim, entre outros. O trabalho conta ainda com as participações de Miguel Rabello, filho de Bastos, na faixa “Com você”; e de Gabriel Cavalcante em “Voz de samba”. Entre clássicos, como “Todo sentimento”, canções inéditas e registros pouco conhecidos do grande público, o repertório segue com “Fale baixinho”, “Outra vez, nunca mais” e “Meus guardados”.



“Na realidade, esse disco é mais um presente pelos meus 85 anos e mais de 60 de carreira. Gravar um disco desse com um pianista como Cristovão é um grande presente”, afirma Áurea.

A cantora ressalta que escolher o repertório não foi tarefa fácil. “Sempre fui cantora da noite, porque canto muito samba-canção. Então, comecei a olhar minhas referências. Encontrei Elza Laranjeiras cantando ‘Fale baixinho’, depois a Elizeth Cardoso, que é minha madrinha, cantando ‘Vem hoje’ e assim fui fazendo. Gosto muito de cantar ‘Doce de coco’ (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho) e a gente gravou também.”



Ela cita também as parcerias de Bastos com Roberto Didio (“Meus guardados” e “Voz de samba”) e com Roque Ferreira (“Noite de Lua”). “E tem também o Miguel Rabello com a música inédita ‘Com você’. Na realidade, o que está nesse disco é uma conversa ao pé do ouvido para quem gosta de música”, afirma a artista.

Áurea ressalta que cantar com Bastos, como já fez por inúmeras vezes, é sempre um orgulho. “Cristovão deixa a gente respirar, não enche o ambiente de notas e não inventa. E isso é muito importante para quem está cantando. Acho que o músico que vai acompanhar uma cantora tem que ter essa parceria, essa generosidade de deixá-la respirar.”



Frank Sinatra

“Além de tudo, gosto de respirar e de curtir cada nota e a harmonia. Aprendi isso com Frank Sinatra e é assim que penso. Ainda mais quando é um pianista do nível de Cristovão, que é muito discreto para tocar e até no modo de ser também. Aliás, prefiro pessoas assim”, acrescenta a cantora.



Mesmo trabalhando com vários pianistas que adora, como Gilson Peranzzetta, Leandro Braga e Fernando Costa, Áurea destaca a parceria com Bastos. “Cristovão é um pianista especial, justamente pela escola que teve de Radamés Gnattali. E eu como cantora gosto de trabalhar com um pianista que me deixa respirar. Afinal, ele é parceiro nessa hora.”

Bastos conta que ele e Áurea sempre se deram muito bem musicalmente. “É algo meio sensorial. A gente já fez show sem ensaiar, chegamos ao palco e fizemos muito bonito porque temos muita afinidade. Então, tem as músicas que a gente conhece em comum, saímos tocando e dá certo.”



O pianista conta que o disco foi gravado no estúdio da Casa de Choro, no Rio de Janeiro. “Inclusive, o show de lançamento foi feito lá. Demos o nome ao disco de ‘Amizade’, porque somos amigos há muitos anos. O repertório foi criado pensando mais na coisa do samba-canção e nas noites que toquei e que ela cantou. De certa forma, dedico esse disco a Elizeth Cardoso que era uma pessoa que ia assistir a Áurea onde ela estivesse cantando.”



FAIXA A FAIXA

- “Meus guardados” (Cristovão Bastos e Roberto Didio)

- “Fale baixinho” (Portinho e Heitor Carillo)

- “Vem hoje” (Moacyr Silva e Antônio Maria)

- “Doce de coco” (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho)

- “Neste mesmo lugar” (Armando Cavalcanti e Klécius Caldas)

- “Noite de lua” (Cristovão Bastos e Roque Ferreira)

- “Todo sentimento” (Cristovão Bastos e Chico Buarque)

- “Outra vez, nunca mais” (Sueli Costa e Abel Silva)

- “Com você” (Miguel Rabello e Roberto Didio). Participação de Miguel Rabello

- “Voz de samba” (Cristovão Bastos e Roberto Didio). Participação de Gabriel Cavalcante



“AMIZADE”

• Disco de Áurea Martins e Cristovão Bastos

• Garapa Records

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais